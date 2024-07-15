Нові російські криголами можуть нести ракети "Калібр" та Х-35

Новий криголам “Іван Папанін", який вже спустили на воду в Росії, може нести протикорабельні ракети "Уран" (або за іншими назвами “Звезда” чи Х-35). Також він спроєктований для того, щоб бути носієм ракет “Калібр”.

Криголам “Іван Папанін" можен нести два типи ракет

Щоб задовольнити потреби російського ВМФ, Адміралтейські верфі роблять кроки вперед, проводячи випробування навігації та систем нового криголама проєкту 23550.

Розроблений спеціально для спостереження та патрулювання в Арктиці, цей новий клас включає чотири підрозділи, призначені для зміцнення сил, таких як Берегова охорона Прикордонної служби Російської Федерації. Ці кораблі будуть оснащені потужним озброєнням, таким як сімейство ракет "Калібр".

За даними російських джерел, останні випробування верфі в Санкт-Петербурзі були зосереджені на першому агрегаті класу "Іван Папанін". Це 8500-тонне патрульне судно, спущене на воду в жовтні 2019 року, вирушило в перші рейси цього року. Останні випробування "Івана Папаніна" пройшли в Балтійському морі, завершившись успішним поверненням сторожового корабля в північний російський порт.

Криголам “Іван Папанін” РФ

У російському Міноборони повідомили, що "під час цього етапу випробувань екіпаж і бригада доставки з Адміралтейських верфей провели перевірку силової установки, життєво важливих систем забезпечення та зв’язку". Раніше екіпаж корабля пройшов комплексну підготовку в Об’єднаному навчальному центрі ВМС. Поширити

До цього класу входять "Іван Папанін" і ще один корабель, що зараз будується для ВМФ Росії "Микола Зубов", який незабаром буде спущений на воду. Крім того, зараз для Берегової охорони прикордонної служби РФ розробляються криголами "Пурга" і "Дзержинський". Вони мають різні конфігурації, пристосовані до їхніх конкретних ролей у силах.

Особливою особливістю криголамів проекту 23550 є їх унікальний комплект обладнання, призначений для роботи в полярних регіонах з потужним льодовим покриттям. Ці криголами озброєні 76,2-мм основною гарматою в носовій частині, укріпленою двома 30-мм системами ППО АК-630М CIWS і системою запуску крилатих ракет сімейства "Калібр". Деякі джерела навіть припускають, що вони можуть бути оснащені протикорабельними ракетами "Уран" (або "Звезда" Х-35, відома в НАТО як AS-20 Kayak).

Ракета Х-35

Що відомо про ракету "Звезда" Х-35

Російська "Звезда" Х-35 — протикорабельна ракета, призначена для прицілювання та нейтралізації кораблів противника. Ракета відома своєю точністю та ефективністю у сценаріях морської війни.

"Х-35" має довжину приблизно 4,5 м і діаметр близько 0,42 м. Компактні розміри ракети дозволяють розгортати її з різних платформ, включаючи підводні човни, надводні кораблі та системи берегової оборони, забезпечуючи гнучкість її оперативного використання. Поширити

Технічні характеристики Х-35 включають твердопаливний ракетний двигун, який забезпечує необхідну тягу для досягнення ракетою цілі. Він оснащений передовими системами наведення, включаючи інерціальну навігацію та активне радіолокаційне самонаведення, що забезпечує високу точність навіть у складних умовах. Швидкість і маневреність ракети роблять її грізною зброєю проти ворожих кораблів.

Х-35 може бути оснащена різними типами боєголовок, залежно від вимог місії. До них відносяться осколково-фугасні, призначені для максимального ураження цілі, і бронебійні, ефективні проти важкоброньованих суден. Універсальність варіантів боєголовок дозволяє адаптувати ракету до конкретних сценаріїв загрози.

Радіус дії Х-35 оцінюється приблизно в 120 км. Ця дальність дозволяє вражати цілі на значній відстані, забезпечуючи стратегічну перевагу в морських боях. Дальність дії ракети в поєднанні з її точністю та руйнівною силою робить її критично важливою складовою військово-морських ударних можливостей Росії.