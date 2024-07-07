За словами експертів аналітичного порталу Defence Express, збивати розвідувальні дрони окупаційної армії РФ “Орлан” недостатньо. Треба протидіяти цілому комплексу з проведення розвідки російських загарбників.
Головні тези:
- Збивання розвідувальних дронів армії РФ не є достатньою мірою протидії, оскільки вони є лише однією складовою розвідувально-ударних контурів окупаційної армії РФ.
- Протидія усім складовим розвідувально-ударних контурів ворога ускладнює йому виконання ракетних ударів по території України.
- Для протистояння ракетним комплексам “Іскандер” рекомендується використання американських зенітних систем SM-6, здатних уражати повітряні цілі на великій відстані.
- Звернення до США з проханням надання засобів протидії російським розвідувально-ударним контурам є обґрунтованим і може мати позитивний ефект.
- Идеальне знищення розвідувальних дронів армії РФ не гарантує повного припинення розвідки та потенційних ракетних ударів від окупантів у майбутньому.
Чому знищення розвідувальних дронів армії РФ “Орлан” недостатньо
Аналітики пояснюють, що ворожі розвідувальні БпЛА “Орлан” діють у якості складової розвідувально-ударних контурів окупаційної армії РФ, пов’язаних з ОТРК "Іскандер".
Аналітики підкреслюють, що навіть за умови досягнення ідеального результату і 100% протидії прольотам ворожих “Орланів” територією України, у російських окупантів залишатимуться можливості для ведення розвідки, накопичення "банку цілей" та виконання ракетних ударів.
Як Україні отримати змогу протидіяти ракетним комплексам "Іскандер"
При цьому аналітики підкреслюють, що ключову увагу необхідно зосередити на протидії безпосередньо ракетним комплексам "Іскандер", як ключовій складовій розвідувально-ударних контурів армії РФ.
Зокрема, у якості одного з найбільш ймовірних варіантів експерти пропонують використання американських зенітних систем SM-6 для запуску із наземних установок, котрі можуть вражати повітряні цілі на дальності до 370 кілометрів, зокрема балістичні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-