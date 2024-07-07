Аналітики назвали варіанти протидії розвідувальним дронам та ракетам армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики назвали варіанти протидії розвідувальним дронам та ракетам армії РФ

Розвідувальний БпЛА "Орлан"
Джерело:  Defence Express

За словами експертів аналітичного порталу Defence Express, збивати розвідувальні дрони окупаційної армії РФ “Орлан” недостатньо. Треба протидіяти цілому комплексу з проведення розвідки російських загарбників. 

Головні тези:

  • Збивання розвідувальних дронів армії РФ не є достатньою мірою протидії, оскільки вони є лише однією складовою розвідувально-ударних контурів окупаційної армії РФ.
  • Протидія усім складовим розвідувально-ударних контурів ворога ускладнює йому виконання ракетних ударів по території України.
  • Для протистояння ракетним комплексам “Іскандер” рекомендується використання американських зенітних систем SM-6, здатних уражати повітряні цілі на великій відстані.
  • Звернення до США з проханням надання засобів протидії російським розвідувально-ударним контурам є обґрунтованим і може мати позитивний ефект.
  • Идеальне знищення розвідувальних дронів армії РФ не гарантує повного припинення розвідки та потенційних ракетних ударів від окупантів у майбутньому.

Чому знищення розвідувальних дронів армії РФ “Орлан” недостатньо

Аналітики пояснюють, що ворожі розвідувальні БпЛА “Орлан” діють у якості складової розвідувально-ударних контурів окупаційної армії РФ, пов’язаних з ОТРК "Іскандер".

Тому оптимальніше формулювати рішення по протидії усіх складових розвідувально-ударних контурів ворога, щоб йому стало складніше бити ракетами по нашій території, - підкреслюють експерти.

Аналітики підкреслюють, що навіть за умови досягнення ідеального результату і 100% протидії прольотам ворожих “Орланів” територією України, у російських окупантів залишатимуться можливості для ведення розвідки, накопичення "банку цілей" та виконання ракетних ударів.

Спрощено схему роботи розвідувально-ударних контурів ворога можна описати так – "збір даних та передача в органи управління – прийняття рішення на удар – пуск ракети". В частині про збір даних та передачу в органи управління залучені можуть бути не тільки розвідувальні БПЛА, але й взагалі-то агентурний апарат ворога та засоби космічної розвідки, - зазначається у матеріалі видання.

Як Україні отримати змогу протидіяти ракетним комплексам "Іскандер"

При цьому аналітики підкреслюють, що ключову увагу необхідно зосередити на протидії безпосередньо ракетним комплексам "Іскандер", як ключовій складовій розвідувально-ударних контурів армії РФ.

Зокрема, у якості одного з найбільш ймовірних варіантів експерти пропонують використання американських зенітних систем SM-6 для запуску із наземних установок, котрі можуть вражати повітряні цілі на дальності до 370 кілометрів, зокрема балістичні.

Публічно просити у США SM-6 для протидії російським розвідувально-ударним контурам з "Іскандерами" варто хоча би за логікою "проси неможливе, і отримаєш те, що тобі насправді потрібно, - переконані аналітики.

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