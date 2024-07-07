За словами експертів аналітичного порталу Defence Express, збивати розвідувальні дрони окупаційної армії РФ “Орлан” недостатньо. Треба протидіяти цілому комплексу з проведення розвідки російських загарбників.

Чому знищення розвідувальних дронів армії РФ “Орлан” недостатньо

Аналітики пояснюють, що ворожі розвідувальні БпЛА “Орлан” діють у якості складової розвідувально-ударних контурів окупаційної армії РФ, пов’язаних з ОТРК "Іскандер".

Тому оптимальніше формулювати рішення по протидії усіх складових розвідувально-ударних контурів ворога, щоб йому стало складніше бити ракетами по нашій території, - підкреслюють експерти. Поширити

Аналітики підкреслюють, що навіть за умови досягнення ідеального результату і 100% протидії прольотам ворожих “Орланів” територією України, у російських окупантів залишатимуться можливості для ведення розвідки, накопичення "банку цілей" та виконання ракетних ударів.

Спрощено схему роботи розвідувально-ударних контурів ворога можна описати так – "збір даних та передача в органи управління – прийняття рішення на удар – пуск ракети". В частині про збір даних та передачу в органи управління залучені можуть бути не тільки розвідувальні БПЛА, але й взагалі-то агентурний апарат ворога та засоби космічної розвідки, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Як Україні отримати змогу протидіяти ракетним комплексам "Іскандер"

При цьому аналітики підкреслюють, що ключову увагу необхідно зосередити на протидії безпосередньо ракетним комплексам "Іскандер", як ключовій складовій розвідувально-ударних контурів армії РФ.

Зокрема, у якості одного з найбільш ймовірних варіантів експерти пропонують використання американських зенітних систем SM-6 для запуску із наземних установок, котрі можуть вражати повітряні цілі на дальності до 370 кілометрів, зокрема балістичні.