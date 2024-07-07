По словам экспертов аналитического портала Defence Express, сбивать разведывательные дроны оккупационной армии РФ "Орлан" недостаточно. Нужно противодействовать целому комплексу по проведению разведки русских захватчиков.
Главные тезисы
- Уничтожение разведывательных дронов армии РФ не гарантирует полного прекращения разведки и ракетных ударов от оккупантов в будущем.
- Противодействие всем составляющим разведывательно-ударных контуров врага усложняет выполнение ракетных ударов по территории Украины.
- Использование американских зенитных систем SM-6 может быть эффективным решением для защиты от ракетных комплексов “Искандер”.
- Обращение в США за средствами противодействия российским разведывательно-ударным контурам обоснованно и может принести положительный результат.
- Противодействие непосредственно ракетным комплексам “Искандер” должно быть основным фокусом для Украины в борьбе с враждебными действиями армии РФ.
Почему уничтожение разведывательных дронов армии РФ "Орлан" недостаточно
Аналитики объясняют, что вражеские разведывательные БПЛА "Орлан" действуют в качестве составляющей разведывательно-ударных контуров оккупационной армии РФ, связанных с ОТРК "Искандер".
Аналитики подчеркивают, что даже при достижении идеального результата и 100% противодействия пролетам враждебных Орланов по территории Украины, у российских оккупантов будут оставаться возможности для ведения разведки, накопления "банка целей" и выполнения ракетных ударов.
Как Украине получить возможность противодействовать ракетным комплексам "Искандер"
При этом аналитики подчеркивают, что ключевое внимание необходимо сосредоточить на противодействии непосредственно ракетным комплексам "Искандер" как ключевой составляющей разведывательно-ударных контуров армии РФ.
В частности, в качестве одного из наиболее вероятных вариантов эксперты предлагают использование американских зенитных систем SM-6 для запуска из наземных установок, поражающих воздушные цели на дальности до 370 километров, в частности баллистические.
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