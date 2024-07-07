По словам экспертов аналитического портала Defence Express, сбивать разведывательные дроны оккупационной армии РФ "Орлан" недостаточно. Нужно противодействовать целому комплексу по проведению разведки русских захватчиков.

Почему уничтожение разведывательных дронов армии РФ "Орлан" недостаточно

Аналитики объясняют, что вражеские разведывательные БПЛА "Орлан" действуют в качестве составляющей разведывательно-ударных контуров оккупационной армии РФ, связанных с ОТРК "Искандер".

Поэтому оптимально формулировать решение по противодействию всех составляющих разведывательно-ударных контуров врага, чтобы ему стало сложнее бить ракетами по нашей территории, – подчеркивают эксперты. Поделиться

Аналитики подчеркивают, что даже при достижении идеального результата и 100% противодействия пролетам враждебных Орланов по территории Украины, у российских оккупантов будут оставаться возможности для ведения разведки, накопления "банка целей" и выполнения ракетных ударов.

Упрощена схема работы разведывательно-ударных контуров врага можно описать так – "сбор данных и передача в органы управления – принятие решения на удар – пуск ракеты". В части о сборе данных и передаче в органы управления вовлечены могут быть не только разведывательные БПЛА, но и вообще агентурный аппарат врага и средства космической разведки, - отмечается в материале издания. Поделиться

Как Украине получить возможность противодействовать ракетным комплексам "Искандер"

При этом аналитики подчеркивают, что ключевое внимание необходимо сосредоточить на противодействии непосредственно ракетным комплексам "Искандер" как ключевой составляющей разведывательно-ударных контуров армии РФ.

В частности, в качестве одного из наиболее вероятных вариантов эксперты предлагают использование американских зенитных систем SM-6 для запуска из наземных установок, поражающих воздушные цели на дальности до 370 километров, в частности баллистические.