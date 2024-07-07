Аналитики назвали варианты противодействия разведывательным дронам и ракетам армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики назвали варианты противодействия разведывательным дронам и ракетам армии РФ

Разведывательный БпЛА "Орлан"
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Источник:  Defence Express

По словам экспертов аналитического портала Defence Express, сбивать разведывательные дроны оккупационной армии РФ "Орлан" недостаточно. Нужно противодействовать целому комплексу по проведению разведки русских захватчиков.

Главные тезисы

  • Уничтожение разведывательных дронов армии РФ не гарантирует полного прекращения разведки и ракетных ударов от оккупантов в будущем.
  • Противодействие всем составляющим разведывательно-ударных контуров врага усложняет выполнение ракетных ударов по территории Украины.
  • Использование американских зенитных систем SM-6 может быть эффективным решением для защиты от ракетных комплексов “Искандер”.
  • Обращение в США за средствами противодействия российским разведывательно-ударным контурам обоснованно и может принести положительный результат.
  • Противодействие непосредственно ракетным комплексам “Искандер” должно быть основным фокусом для Украины в борьбе с враждебными действиями армии РФ.

Почему уничтожение разведывательных дронов армии РФ "Орлан" недостаточно

Аналитики объясняют, что вражеские разведывательные БПЛА "Орлан" действуют в качестве составляющей разведывательно-ударных контуров оккупационной армии РФ, связанных с ОТРК "Искандер".

Поэтому оптимально формулировать решение по противодействию всех составляющих разведывательно-ударных контуров врага, чтобы ему стало сложнее бить ракетами по нашей территории, – подчеркивают эксперты.

Аналитики подчеркивают, что даже при достижении идеального результата и 100% противодействия пролетам враждебных Орланов по территории Украины, у российских оккупантов будут оставаться возможности для ведения разведки, накопления "банка целей" и выполнения ракетных ударов.

Упрощена схема работы разведывательно-ударных контуров врага можно описать так – "сбор данных и передача в органы управления – принятие решения на удар – пуск ракеты". В части о сборе данных и передаче в органы управления вовлечены могут быть не только разведывательные БПЛА, но и вообще агентурный аппарат врага и средства космической разведки, - отмечается в материале издания.

Как Украине получить возможность противодействовать ракетным комплексам "Искандер"

При этом аналитики подчеркивают, что ключевое внимание необходимо сосредоточить на противодействии непосредственно ракетным комплексам "Искандер" как ключевой составляющей разведывательно-ударных контуров армии РФ.

В частности, в качестве одного из наиболее вероятных вариантов эксперты предлагают использование американских зенитных систем SM-6 для запуска из наземных установок, поражающих воздушные цели на дальности до 370 километров, в частности баллистические.

Публично просить у США SM-6 для противодействия российским разведывательно-ударным контурам с "Искандерами" стоит хотя бы по логике "проси невозможно, и получишь то, что тебе действительно нужно", - убеждены аналитики.

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