Новые российские ледоколы могут нести ракеты "Калибр" и Х-35

Новый ледокол "Иван Папанин", который уже спустили на воду в России, может нести противокорабельные ракеты "Уран" (или по другим названиям "Звезда" или Х-35). Также он спроектирован для того, чтобы быть носителем ракет "Калибр".

Ледокол "Иван Папанин" может нести два типа ракет

Чтобы удовлетворить потребности российского ВМФ, Адмиралтейские верфи делают шаги вперед, проводя испытания навигации и систем нового ледокола проекта 23550.

Разработанный специально для наблюдения и патрулирования в Арктике, этот новый класс включает в себя четыре подразделения, предназначенные для укрепления сил, таких как Береговая охрана Пограничной службы Российской Федерации. Эти корабли будут оснащены мощным вооружением, таким как семейство ракет "Калибр".

По данным российских источников, последние испытания верфи в Санкт-Петербурге были сосредоточены на первом агрегате класса "Иван Папанин". Это 8500-тонное патрульное судно, спущенное на воду в октябре 2019 года, отправилось в первые рейсы этого года. Последние испытания "Ивана Папанина" прошли в Балтийском море, завершившись успешным возвращением сторожевого корабля в северный русский порт.

Ледокол "Иван Папанин" РФ

В российском Минобороны сообщили, что "в ходе этого этапа испытаний экипаж и бригада доставки из Адмиралтейских верфей провели проверку силовой установки, жизненно важных систем обеспечения и связи". Ранее экипаж корабля прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМС. Поделиться

В этот класс входят "Иван Папанин" и еще один строящийся для ВМФ России "Николай Зубов" корабль, который вскоре будет спущен на воду. Кроме того, сейчас для Береговой охраны пограничной службы РФ разрабатываются ледоколы "Пурга" и "Дзержинский". Они имеют разные конфигурации, приспособленные к их конкретным ролям в силах.

Особой особенностью ледоколов проекта 23550 является уникальный комплект оборудования, предназначенный для работы в полярных регионах с мощным ледовым покрытием. Эти ледоколы вооружены 76,2-мм основной пушкой в носовой части, укрепленной двумя 30-мм системами ПВО АК-630М CIWS и системой запуска крылатых ракет семейства "Калибр". Некоторые источники даже предполагают, что они могут быть оснащены противокорабельными ракетами Уран (или Звезда Х-35, известная в НАТО как AS-20 Kayak).

Ракета Х-35.

Что известно о ракете "Звезда" Х-35

Российская "Звезда" Х-35 — противокорабельная ракета, предназначенная для прицеливания и нейтрализации кораблей противника. Ракета известна своей точностью и эффективностью в сценариях морской войны.

"Х-35" имеет длину примерно 4,5 м и диаметр около 0,42 м. Компактные размеры ракеты позволяют развертывать ее с разных платформ, включая подлодки, надводные корабли и системы береговой обороны, обеспечивая гибкость ее оперативного использования. Поделиться

Технические характеристики Х-35 включают твердотопливный ракетный двигатель, обеспечивающий необходимую тягу для достижения целей ракеты. Он оснащен передовыми системами наведения, включая инерциальную навигацию и активное радиолокационное самонаведение, что обеспечивает высокую точность даже в сложных условиях. Быстрота и маневренность ракеты делают ее грозным оружием против вражеских кораблей.

Х-35 может быть оснащена разными типами боеголовок, в зависимости от требований миссии. К ним относятся осколочно-фугасные, предназначенные для максимального поражения цели и бронебойные, эффективные против тяжелобронированных судов. Универсальность вариантов боеголовок позволяет адаптировать ракету к конкретным сценариям угрозы.

Радиус действия Х-35 оценивается примерно в 120 км. Эта дальность позволяет поражать цели на значительном расстоянии, обеспечивая стратегическое превосходство в морских боях. Дальность действия ракеты в сочетании с ее точностью и разрушительной силой делает ее критически важной составляющей военно-морских ударных возможностей России.