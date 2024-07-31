Сили ППО збили усі 89 дронів та ракету під час масованої атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили усі 89 дронів та ракету під час масованої атаки РФ на Україну

Микола Олещук
Сили ППО збили усі 89 дронів та ракету під час масованої атаки РФ на Україну

У ніч на 31 липня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 89 ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО знищили усі повітряні цілі.

Головні тези:

 

  • Ворожі безпілотники й ракета були знищені на підступах до Києва та його області.
  • Ця атака вважається однією з найбільших за кількістю використаних БпЛА у 2024 році.
  • Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку РФ, залучивши всі можливі сили та засоби.
  • РФ вже вп’яте атакувала Київ за рік, спрямувавши з багатьох напрямків багато десятків безпілотників.

Повітряні сили розкрили деталі однієї з наймасованіших атак РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Основний напрямок удару була Київщина.

Фото — t.me/ComAFUA

Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА «Shahed-131/136». Таку ж кількість «шахедів» ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників, — зазначив Микола Олещук.

Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку: з усіх 89 дронів Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, були збиті всі 89.

Також була збита керована авіаційна ракета Х-59, якою ворог атакував Миколаївську область.

До оборони залучались мобільні вогневі групи всіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил, армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил.

РФ здійснила наймасованішу атаку дронами на Київ за 2024 рік

Як зазначається, РФ спрямувала на столицю багато десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні.

За кількістю застосованих БпЛА, вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік.

Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Силами та засобами ППО в повітряному просторі столиці та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників. Тип БПЛА та точну кількість буде оприлюднено у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 7 годин, а саме 7 і годин 14 хвилин. Зазначимо, що найдовшу тривогу за весь період війни було зафіксовано 27 травня 2022 року. Тоді вона тривала 7 годин 55 хвилин, — зазначає КМВА.

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Категорія
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