Сили ППО збили усі 89 дронів та ракету під час масованої атаки РФ на Україну

У ніч на 31 липня російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 89 ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО знищили усі повітряні цілі.

Повітряні сили розкрили деталі однієї з наймасованіших атак РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Основний напрямок удару була Київщина.

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Це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА «Shahed-131/136». Таку ж кількість «шахедів» ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників, — зазначив Микола Олещук. Поширити

Українська протиповітряна оборона успішно відбила атаку: з усіх 89 дронів Shahed-131/136, виявлених радіолокаційними підрозділами Повітряних сил, були збиті всі 89.

Також була збита керована авіаційна ракета Х-59, якою ворог атакував Миколаївську область.

До оборони залучались мобільні вогневі групи всіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил, армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил.

РФ здійснила наймасованішу атаку дронами на Київ за 2024 рік

Як зазначається, РФ спрямувала на столицю багато десятків безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні.

За кількістю застосованих БпЛА, вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік.

Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. Силами та засобами ППО в повітряному просторі столиці та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників. Тип БПЛА та точну кількість буде оприлюднено у звіті Повітряних сил ЗСУ.