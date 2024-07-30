Сили ППО знищили 7 розвідувальних дронів РФ під час атаки на Україну

Повітряні сили розкрили деталі збитих ворожих цілей

Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, серед знищених БпЛА, станом на 30 липня:

3 безпілотники ZALA;

1 БпЛА "Орлан-10";

1 БпЛА Supercam.

Зранку 30 липня ППО також знищила ще один БпЛА ZALA й "Орлан-10".

Нагадаємо, РФ використовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у війні проти України для розвідки й спостереження. БПЛА, такі як ZALA, "Орлан-10" і Supercam, використовуються для збору розвідувальних даних на полі бою. Вони дозволяють ворогу отримувати інформацію про розташування українських військових сил, їхні переміщення та об'єкти інфраструктури.

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Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, противник запускав КАР Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої частини Донецької області.

Усі десять "Шахедів" загарбники запустили для ударів по Україні із мису Чауда (окупований Крим).

Генерал розповів, що до відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ. Ворожі цілі збивалися над територіями трьох областей, а саме:

Дніпропетровській,

Херсонській,

та Кіровоградській.