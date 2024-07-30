Сили ППО знищили 7 розвідувальних дронів РФ під час атаки на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 7 розвідувальних дронів РФ під час атаки на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО знищили 7 розвідувальних дронів РФ під час атаки на Україну

29 липня українські захисники знищили сім розвідувальних безпілотників армії РФ.

Головні тези:

 

  • Серед знищених БпЛА були безпілотники таких моделей, як ZALA, “Орлан-10”, Supercam.
  • РФ використовує розвідувальні дрони в українській війні для збору розвідувальної інформації про українські війська.
  • 29 липня противник запускав авіаційні ракети з окупованої частини Донецької області, а над Україною були збиті ракети та БпЛА.

Повітряні сили розкрили деталі збитих ворожих цілей

Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, серед знищених БпЛА, станом на 30 липня:

  • 3 безпілотники ZALA;

  • 1 БпЛА "Орлан-10";

  • 1 БпЛА Supercam.

Зранку 30 липня ППО також знищила ще один БпЛА ZALA й "Орлан-10".

Нагадаємо, РФ використовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у війні проти України для розвідки й спостереження. БПЛА, такі як ZALA, "Орлан-10" і Supercam, використовуються для збору розвідувальних даних на полі бою. Вони дозволяють ворогу отримувати інформацію про розташування українських військових сил, їхні переміщення та об'єкти інфраструктури.

Що відомо про атаку РФ на Україну 29 липня

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, противник запускав КАР Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої частини Донецької області.

Усі десять "Шахедів" загарбники запустили для ударів по Україні із мису Чауда (окупований Крим).

Генерал розповів, що до відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ. Ворожі цілі збивалися над територіями трьох областей, а саме:

  • Дніпропетровській,

  • Херсонській,

  • та Кіровоградській.

В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та де'ять БпЛА "Shahed-131/136, — повідомив Олещук.

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Категорія
Україна
Дата публікації
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Сили ППО збили 7 "шахедів" та авіаракету під час атаки РФ на Україну
Микола Олещук
Сили ППО збили 7 "шахедів" та авіаракету під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
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Сили ППО збили авіаційну ракету та 9 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
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Сили ППО збили авіаційну ракету та 9 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

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