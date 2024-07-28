Сили ППО збили 7 "шахедів" та авіаракету під час атаки РФ на Україну

Українська протиповітряна оборона знищила одну ракету Х-59 і сім ударних дронів Shahed-131/136 із восьми запущених Росією по Україні.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, у ніч на 28 липня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та вісьмома ударними дронами Shahed із мису Чауда в Криму.

Сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ збили ракету Х-59 та сім дронів Shahed-131/136.

Майже всі повітряні цілі знищено в Одеській області, — додав Олещук. Поширити

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

28 липня, близько 1:00, в частині регіонів оголошували тривогу через загрозу атак російських дронів-камікадзе.

Вже зранку в Одеській області працювала ППО через фіксацію в регіоні ворожого розвідувального безпілотника.