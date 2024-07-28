Сили ППО збили 7 "шахедів" та авіаракету під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 7 "шахедів" та авіаракету під час атаки РФ на Україну

Микола Олещук
Сили ППО збили 7 "шахедів" та авіаракету під час атаки РФ на Україну

Українська протиповітряна оборона знищила одну ракету Х-59 і сім ударних дронів Shahed-131/136 із восьми запущених Росією по Україні.

Головні тези:

 

  • Атака РФ на Україну включала ракету Х-59 та вісім ударних дронів Shahed, що були успішно збиті в Одеській області.
  • Атака 28 липня призвела до тривоги в частині регіонів через загрозу російських дронів-камікадзе, однак ППО допомогло захистити територію.
  • Подібні атаки РФ на територію України, такі як атака на Сумщину, мають серйозні наслідки у вигляді жертв та поранених громадян.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, у ніч на 28 липня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та вісьмома ударними дронами Shahed із мису Чауда в Криму.

Сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ збили ракету Х-59 та сім дронів Shahed-131/136.

Майже всі повітряні цілі знищено в Одеській області, — додав Олещук.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

28 липня, близько 1:00, в частині регіонів оголошували тривогу через загрозу атак російських дронів-камікадзе.

Вже зранку в Одеській області працювала ППО через фіксацію в регіоні ворожого розвідувального безпілотника.

Нагадаємо, 27 липня російська армія атакувала Сумщину з реактивних систем залпового вогню. Загинув 16-річний хлопець, ще 12 людей отримали поранення, з них шестеро — діти.

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