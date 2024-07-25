Сили ППО збили 25 дронів РФ під час атаки на Україну

Як відпрацювала українська ППО

Про результати роботи українських сил ППО повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупаційна армія РФ атакувала об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема південь Одеської області та центральні регіони України.

В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних дронів у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Київської, Сумської, Житомирської та Черкаської областей — йдеться у повідомленні. Поширити

Довідбиття повітряного нападу залучили:

зенітні ракетні війська

підрозділи РЕБ Повітряних сил

розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Ще три «шахеди», за даними командувача Повітряних сил, локаційно втрачені після перетину кордону з Румунією. Зазначимо, що подібний випадок трапився і під час атаки в ніч проти 24 липня.

Робота ППО

У результаті нічної атаки дронів РФ на Одещині постраждали двоє осіб

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російські дрони другу ніч поспіль атакували Ізмаїльський район.

Внаслідок атаки дронів відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Також через падіння уламків на приватний будинок постраждали 2 людини. Одна з них госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.

За даними КМВА, на підступах до столиці усі дрони були знищені силами та засобами ППО