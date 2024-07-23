Сили ППО збили 7 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Російські війська в ніч на 23 липня запустили по Україні 8 дронів-камікадзе Shahed та одну авіаційну ракету Х-69. Усе це запустили з Курської області РФ.
Головні тези:
- Атака росіян спрямована була на об'єкти критичної інфраструктури в Сумській області.
- Українські Повітряні сили залучили підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби для відбиття нападу.
- За попередніми даними, внаслідок атаки РФ немає жертв, проте тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці удару.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під атаку потрапила Сумська область. Протиповітряна оборона збила 7 Shahed, а Х-69 внаслідок активної протидії своєї цілі не досягла.
Ракету і "Шахеди" загарбники випустили з повітряного простору Курської області РФ — атакували Сумську область.
До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил.
До слова, моніторингова група monitor, яка відстежує дроново-ракетні атаки росіян, написала повідомлення щодо ракети Х-69.
Якщо було незрозуміло, то крилата ракета, Х-59/69/Р-500 пройшла туром Сумську та Чернігівську області для того, щоб повернутись майже у місце пуску.— monitor (@war_monitor_ua) July 22, 2024
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Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури на Сумщині
Сумська ОВА повідомила, що в ніч на 23 липня окупанти завдали авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади.
Водночас ОВА зазначала, що "проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи".
За попередніми даними, загиблих немає.
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