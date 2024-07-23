Сили ППО збили 7 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 7 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 7 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Read in English

Російські війська в ніч на 23 липня запустили по Україні 8 дронів-камікадзе Shahed та одну авіаційну ракету Х-69. Усе це запустили з Курської області РФ.

Головні тези:

 

  • Атака росіян спрямована була на об'єкти критичної інфраструктури в Сумській області.
  • Українські Повітряні сили залучили підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби для відбиття нападу.
  • За попередніми даними, внаслідок атаки РФ немає жертв, проте тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці удару.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під атаку потрапила Сумська область. Протиповітряна оборона збила 7 Shahed, а Х-69 внаслідок активної протидії своєї цілі не досягла.

Ракету і "Шахеди" загарбники випустили з повітряного простору Курської області РФ — атакували Сумську область.

До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил.

До слова, моніторингова група monitor, яка відстежує дроново-ракетні атаки росіян, написала повідомлення щодо ракети Х-69.

Якщо було не зрозуміло, то крилата ракета Х-59/69/Р-500 пройшла туром Сумську та Чернігівську області для того, щоб повернутись майже у місце пуску, — сказано у повідомленні в Х.

Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури на Сумщині

Сумська ОВА повідомила, що в ніч на 23 липня окупанти завдали авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади.

Водночас ОВА зазначала, що "проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи".

За попередніми даними, загиблих немає.

На місці працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи, — зазначає ОВА.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 13 безпілотників під час атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Шахедів на Київ. Сили ППО збили усі дрони РФ
КМВА
ппо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили більше 1000 солдатів РФ, 17 ББМ та 4 системи ППО
Генштаб ЗСУ
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?