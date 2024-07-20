Сили ППО знищили 13 безпілотників під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 13 безпілотників під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ
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У ніч на 20 липня армія РФ атакувала Україну 12 ударними БпЛА типу Shahed-131/136, одним БпЛА невстановленого типу, 3-ма балістичними ракетами «Іскандер-М» та однією крилатою ракетою «Іскандер-К».

Головні тези:

  • Армія РФ використала безпілотники та ракети різного типу для атаки на Харківську, Полтавську та інші області України.
  • Повітряні сили України відбили атаку завдяки ефективній дії підрозділів мобільних вогневих груп та зенітних ракетних військ.
  • Армія РФ обстріляла Великописарівську громаду Охтирського району Сумської області.

Як відпрацювала українська ППО

Повітряні цілі армія РФ запустила з Воронезької та Курської областей (РФ), повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Повітряні Сили збили 13 повітряних цілей — 12 ударних БпЛА «Shahed — 131/136»;- 1 БпЛА невстановленого типу — йдеться у повідомленні.

Ворог атакував Харківську, Полтавську Сумську, Чернігівську та Київську області України.

Як зазначив генерал, до відбиття повітряного нападу залучались:

  • підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України

  • зенітних ракетних військ

  • радіоелектронної боротьби

Російська армія обстріляла прикордоння Сумщини

Армія РФ з артилерії обстріляла Великописарівську громаду Охтирського району Сумської області, загинула 62-річна жінка, її 66-річний чоловік дістав поранення.

За даними слідства, ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району на Сумщині.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) — йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.

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