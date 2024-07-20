Сили ППО знищили 13 безпілотників під час атаки РФ на Україну

У ніч на 20 липня армія РФ атакувала Україну 12 ударними БпЛА типу Shahed-131/136, одним БпЛА невстановленого типу, 3-ма балістичними ракетами «Іскандер-М» та однією крилатою ракетою «Іскандер-К».
Головні тези:
- Армія РФ використала безпілотники та ракети різного типу для атаки на Харківську, Полтавську та інші області України.
- Повітряні сили України відбили атаку завдяки ефективній дії підрозділів мобільних вогневих груп та зенітних ракетних військ.
- Армія РФ обстріляла Великописарівську громаду Охтирського району Сумської області.
Як відпрацювала українська ППО
Повітряні цілі армія РФ запустила з Воронезької та Курської областей (РФ), повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Ворог атакував Харківську, Полтавську Сумську, Чернігівську та Київську області України.
Як зазначив генерал, до відбиття повітряного нападу залучались:
підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України
зенітних ракетних військ
радіоелектронної боротьби
Російська армія обстріляла прикордоння Сумщини
Армія РФ з артилерії обстріляла Великописарівську громаду Охтирського району Сумської області, загинула 62-річна жінка, її 66-річний чоловік дістав поранення.
За даними слідства, ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району на Сумщині.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.
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