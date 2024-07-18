Сили ППО знищили 16 шахедів та 2 ракети під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 16 шахедів та 2 ракети під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 18 липня армія РФ атакувала Україну 16 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 та  трьома керованими авіаційними ракетами.

Головні тези:

  • Українська ППО успішно знищила усі 16 “шахедів” та 2 ракети, що спрямовувались на різні області країни.
  • Для відбиття повітряного нападу були залучені мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи та підрозділи радіоелектронної боротьби.
  • Також окупаційні сили РФ скинули керовані авіаційні бомби на Лиман у Донецькій області, що призвело до поранення місцевої жительки.

Як відпрацювала українська ППО

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ударні дрони окупаційна армія запустила із Курської області (РФ-ред). Також на територію України  з південного напрямку було спрямовано 3 керовані авіаційні ракети: дві — Х-59/Х-69 та одну Х-35.

В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 "шахедів" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях. Більшість цілей знищено на східному напрямку — у зоні відповідальності повітряного командування "Схід, — написав Олещук.

Як зазначив генерал, до відбиття повітряного нападу залучались:

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України,

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил,

  • підрозділи радіоелектронної боротьби.

Армія РФ скинула 6 КАБів на Лиман — є поранена

17 липня російські військові за пів години скинули шість керованих авіаційних бомб на Лиман у Донецькій області. Внаслідок цього поранення отримала жінка. 

Про це повідомив начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов.

Поранену жінку ушпиталили до місцевої лікарні, її стабілізують і відправлять до лікарні Слов'янська. В неї осколкове поранення, також є пошкодження очей.

Олександр Журавльов уточнив, що в Лимані залишаються п'ять тисяч людей.

До повномасштабного вторгнення у місті жили 22 тисячі людей. В окупації місто було понад чотири місяці. 1 жовтня 2022 року Лиман звільнили Сили оборони України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ вдарили по Новогродівці на Донеччині. Поранено чотирьох дітей
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вони поцілили у "Охматдит". Відомі імена та контакти росіян, причетних до ракетної атаки
Вони поцілили у "Охматдит". Відомі імена та контакти росіян, причетних до ракетної атаки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ вдарили по портовій інфраструктурі Одещини. Є загиблі
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Війська РФ вдарили по портовій інфраструктурі Одещини

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?