Сили ППО знищили 16 шахедів та 2 ракети під час атаки РФ на Україну

У ніч на 18 липня армія РФ атакувала Україну 16 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 та трьома керованими авіаційними ракетами.

Як відпрацювала українська ППО

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ударні дрони окупаційна армія запустила із Курської області (РФ-ред). Також на територію України з південного напрямку було спрямовано 3 керовані авіаційні ракети: дві — Х-59/Х-69 та одну Х-35.

В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 "шахедів" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях. Більшість цілей знищено на східному напрямку — у зоні відповідальності повітряного командування "Схід, — написав Олещук. Поширити

Як зазначив генерал, до відбиття повітряного нападу залучались:

мобільні вогневі групи Сил оборони України,

зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил,

підрозділи радіоелектронної боротьби.

Армія РФ скинула 6 КАБів на Лиман — є поранена

17 липня російські військові за пів години скинули шість керованих авіаційних бомб на Лиман у Донецькій області. Внаслідок цього поранення отримала жінка.

Про це повідомив начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов.

Поранену жінку ушпиталили до місцевої лікарні, її стабілізують і відправлять до лікарні Слов'янська. В неї осколкове поранення, також є пошкодження очей.

Олександр Журавльов уточнив, що в Лимані залишаються п'ять тисяч людей.

До повномасштабного вторгнення у місті жили 22 тисячі людей. В окупації місто було понад чотири місяці. 1 жовтня 2022 року Лиман звільнили Сили оборони України.