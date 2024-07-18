Сили ППО знищили 16 шахедів та 2 ракети під час атаки РФ на Україну

У ніч на 18 липня армія РФ атакувала Україну 16 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 та трьома керованими авіаційними ракетами.
Головні тези:
- Українська ППО успішно знищила усі 16 “шахедів” та 2 ракети, що спрямовувались на різні області країни.
- Для відбиття повітряного нападу були залучені мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи та підрозділи радіоелектронної боротьби.
- Також окупаційні сили РФ скинули керовані авіаційні бомби на Лиман у Донецькій області, що призвело до поранення місцевої жительки.
Як відпрацювала українська ППО
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ударні дрони окупаційна армія запустила із Курської області (РФ-ред). Також на територію України з південного напрямку було спрямовано 3 керовані авіаційні ракети: дві — Х-59/Х-69 та одну Х-35.
Як зазначив генерал, до відбиття повітряного нападу залучались:
мобільні вогневі групи Сил оборони України,
зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил,
підрозділи радіоелектронної боротьби.
Армія РФ скинула 6 КАБів на Лиман — є поранена
17 липня російські військові за пів години скинули шість керованих авіаційних бомб на Лиман у Донецькій області. Внаслідок цього поранення отримала жінка.
Про це повідомив начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов.
Поранену жінку ушпиталили до місцевої лікарні, її стабілізують і відправлять до лікарні Слов'янська. В неї осколкове поранення, також є пошкодження очей.
Олександр Журавльов уточнив, що в Лимані залишаються п'ять тисяч людей.
До повномасштабного вторгнення у місті жили 22 тисячі людей. В окупації місто було понад чотири місяці. 1 жовтня 2022 року Лиман звільнили Сили оборони України.
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