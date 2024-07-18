Силы ПВО уничтожили 16 шахедов и 2 ракеты во время атаки РФ на Украину

В ночь на 18 июля армия РФ атаковала Украину 16 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 и тремя управляемыми авиационными ракетами.
Главные тезисы
- Для отражения атаки были задействованы мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения и радиоэлектронная борьба.
- Оккупационные силы РФ сбросили управляемые бомбы на Лиман, что привело к ранению местной жительницы.
- Атака была отражена благодаря усилиям украинской ПВО, успешно поразив беспилотники и ракеты в нескольких областях.
- Оккупационные силы РФ продолжают атаки на гражданское население, что приводит к гуманитарной катастрофе в регионе.
Как отработала украинская ПВО
Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
Ударные дроны оккупационная армия была запущена из Курской области (РФ-ред). Также на территорию Украины с южного направления были направлены 3 управляемые авиационные ракеты: две - Х-59/Х-69 и одну Х-35.
Как отметил генерал, к отражению воздушного нападения привлекались:
мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
зенитные ракетные подразделения Воздушных сил,
подразделения радиоэлектронной борьбы
Армия РФ сбросила 6 КАБов на Лиман - есть раненая
17 июля российские военные за полчаса сбросили шесть управляемых авиационных бомб на Лиман в Донецкой области. В результате ранения получила женщина.
Об этом сообщил начальник Лиманской МВА Александр Журавлев.
Раненую женщину госпитализировали в местную больницу, ее стабилизируют и отправят в больницу Славянска. У нее осколочное ранение, также есть повреждение глаз.
Александр Журавлев уточнил, что в Лимане остаются пять тысяч человек.
До полномасштабного вторжения в городе жили 22 тысяч человек. В оккупации город был более четырех месяцев. 1 октября 2022 года Лиман уволили Силы обороны Украины.
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