Силы ПВО уничтожили 16 шахедов и 2 ракеты во время атаки РФ на Украину

В ночь на 18 июля армия РФ атаковала Украину 16 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 и тремя управляемыми авиационными ракетами.

Как отработала украинская ПВО

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Ударные дроны оккупационная армия была запущена из Курской области (РФ-ред). Также на территорию Украины с южного направления были направлены 3 управляемые авиационные ракеты: две - Х-59/Х-69 и одну Х-35.

В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях. Большинство целей уничтожено на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток", - написал Олещук. Поделиться

Как отметил генерал, к отражению воздушного нападения привлекались:

мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

зенитные ракетные подразделения Воздушных сил,

подразделения радиоэлектронной борьбы

Армия РФ сбросила 6 КАБов на Лиман - есть раненая

17 июля российские военные за полчаса сбросили шесть управляемых авиационных бомб на Лиман в Донецкой области. В результате ранения получила женщина.

Об этом сообщил начальник Лиманской МВА Александр Журавлев.

Раненую женщину госпитализировали в местную больницу, ее стабилизируют и отправят в больницу Славянска. У нее осколочное ранение, также есть повреждение глаз.

Александр Журавлев уточнил, что в Лимане остаются пять тысяч человек.

До полномасштабного вторжения в городе жили 22 тысяч человек. В оккупации город был более четырех месяцев. 1 октября 2022 года Лиман уволили Силы обороны Украины.