Силы ПВО уничтожили 16 шахедов и 2 ракеты во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 16 шахедов и 2 ракеты во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Читати українською

В ночь на 18 июля армия РФ атаковала Украину 16 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 и тремя управляемыми авиационными ракетами.

Главные тезисы

  • Для отражения атаки были задействованы мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения и радиоэлектронная борьба.
  • Оккупационные силы РФ сбросили управляемые бомбы на Лиман, что привело к ранению местной жительницы.
  • Атака была отражена благодаря усилиям украинской ПВО, успешно поразив беспилотники и ракеты в нескольких областях.
  • Оккупационные силы РФ продолжают атаки на гражданское население, что приводит к гуманитарной катастрофе в регионе.

Как отработала украинская ПВО

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Ударные дроны оккупационная армия была запущена из Курской области (РФ-ред). Также на территорию Украины с южного направления были направлены 3 управляемые авиационные ракеты: две - Х-59/Х-69 и одну Х-35.

В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "шахедов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях. Большинство целей уничтожено на восточном направлении - в зоне ответственности воздушного командования "Восток", - написал Олещук.

Как отметил генерал, к отражению воздушного нападения привлекались:

  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

  • зенитные ракетные подразделения Воздушных сил,

  • подразделения радиоэлектронной борьбы

Армия РФ сбросила 6 КАБов на Лиман - есть раненая

17 июля российские военные за полчаса сбросили шесть управляемых авиационных бомб на Лиман в Донецкой области. В результате ранения получила женщина.

Об этом сообщил начальник Лиманской МВА Александр Журавлев.

Раненую женщину госпитализировали в местную больницу, ее стабилизируют и отправят в больницу Славянска. У нее осколочное ранение, также есть повреждение глаз.

Александр Журавлев уточнил, что в Лимане остаются пять тысяч человек.

До полномасштабного вторжения в городе жили 22 тысяч человек. В оккупации город был более четырех месяцев. 1 октября 2022 года Лиман уволили Силы обороны Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ ударили по Новогродовке в Донецкой области. Ранены четыре ребенка
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Войска РФ ударили по Новогродовке в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Они ударили по "Охматдету". Известны имена и контакты россиян, причастных к ракетной атаке
Они ударили по "Охматдету". Известны имена и контакты россиян, причастных к ракетной атаке
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ ударили по портовой инфраструктуре Одесской области. Есть погибшие
Олег Кипер / Одесская ОВА
Войска РФ ударили по портовой инфраструктуре Одесской области

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?