Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 20 июля армия РФ атаковала Украину 12 ударными БпЛА типа Shahed-131/136, одним БпЛА неустановленного типа, 3 баллистическими ракетами «Искандер-М» и одной крылатой ракетой «Искандер-К».

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины успешно отразили атаку, сбив 13 воздушных целей РФ.
  • Армия РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру в Сумской области, что привело к жертвам среди мирного населения.
  • Воздушные силы Украины отразили атаку благодаря эффективному действию подразделений мобильных огневых групп и зенитных ракетных войск.

Как отработала украинская ПВО

Воздушные целые армия РФ запустила из Воронежской и Курской областей (РФ), сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Воздушные Силы сбили 13 воздушных целей - 12 ударных БпЛА "Shahed - 131/136"; - 1 БпЛА неустановленного типа - говорится в сообщении.

Враг атаковал Харьковскую, Полтавскую Сумскую, Черниговскую и Киевскую области Украины.

Как отметил генерал, к отражению воздушного нападения привлекались:

  • подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины

  • зенитных ракетных войск

  • радиоэлектронной борьбы

Российская армия обстреляла приграничье Сумщины

Армия РФ из артиллерии обстреляла Великописаревское общество Ахтырского района Сумской области, погибла 62-летняя женщина, ее 66-летний мужчина получил ранения.

По данным следствия, враг из артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру Великописаревской общины Ахтырского района Сумской области.

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.

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