В ночь на 20 июля армия РФ атаковала Украину 12 ударными БпЛА типа Shahed-131/136, одним БпЛА неустановленного типа, 3 баллистическими ракетами «Искандер-М» и одной крылатой ракетой «Искандер-К».
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно отразили атаку, сбив 13 воздушных целей РФ.
- Армия РФ обстреляла гражданскую инфраструктуру в Сумской области, что привело к жертвам среди мирного населения.
- Воздушные силы Украины отразили атаку благодаря эффективному действию подразделений мобильных огневых групп и зенитных ракетных войск.
Как отработала украинская ПВО
Воздушные целые армия РФ запустила из Воронежской и Курской областей (РФ), сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Враг атаковал Харьковскую, Полтавскую Сумскую, Черниговскую и Киевскую области Украины.
Как отметил генерал, к отражению воздушного нападения привлекались:
подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины
зенитных ракетных войск
радиоэлектронной борьбы
Российская армия обстреляла приграничье Сумщины
Армия РФ из артиллерии обстреляла Великописаревское общество Ахтырского района Сумской области, погибла 62-летняя женщина, ее 66-летний мужчина получил ранения.
По данным следствия, враг из артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру Великописаревской общины Ахтырского района Сумской области.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области.
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