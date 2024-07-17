Власти РФ признали неспособность своей ПВО противодействовать украинским дронам

Региональные власти России прямо заявили, что не могут полагаться на российскую противовоздушную оборону федерального уровня и регионы должны сами противодействовать беспилотникам.
Главные тезисы
- Региональные власти России признали неспособность ПВО федерального уровня противостоять украинским дронам.
- Неэффективность существующих средств ПВО требует инновационного и децентрализованного подхода к защите объектов в России.
- Формирование мобильных огневых групп стало ответной мерой на удары украинских беспилотников, но их эффективность остается недостаточной.
- Российским военным не хватает систем ПВО для полноценной защиты критически важных объектов на западе России.
7 ЗРК "Панцирь-1" расположен возле резиденции нелегитимного президента РФ Владимира Путина
Удары беспилотников в глубине России продолжают оказывать давление на систему противовоздушной обороны страны-агрессоры.
Атаки дронов заставляют военное командование РФ приоритетно распределять ограниченные средства противовоздушной обороны для прикрытия важных, по их мнению, объектов.
Спутниковые снимки, полученные 6 мая, указывают на то, что российские оккупационные войска сосредоточили не менее семи зенитно-ракетных комплексов средней дальности "Панцирь-1" вокруг резиденции главы России. Владимира Путина в Валдае (Ленинградская область).
Глава московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов, заявил 16 июля, что такое "очаговое" покрытие ПВО (статическое покрытие одной цели) не имеет смысла в масштабах, поскольку позволяет украинским беспилотникам обходить российское покрытие ПВО и наносить удары по неприкрытым направлениям.
Российским военным, по всей видимости, не хватает систем ПВО для защиты всех критически важных объектов на западе России, и они даже пытаются прикрыть важные потенциальные цели в районах, которые, как сообщается, хорошо защищены в России.
Пухов призвал российских военных ввести инновационный децентрализованный подход к защите объектов в России от украинских беспилотников и предупредил, что украинские беспилотники, вероятно, будут проникать в глубь России.
В России начали формировать мобильные огневые группы
Российские военные стали формировать мобильные огневые группы. Это децентрализованные группы, которые Украина успешно развернула для защиты от ударов российских беспилотников "Шахед-136/131" в марте 2024 года.
Россия до сих пор не развернула эти группы в необходимом масштабе для достаточной защиты критически важных объектов на западе.
Постоянное давление на российскую систему противовоздушной обороны привело к тому, что отдельные региональные власти прямо заявили, что российские компании и местные органы власти не могут полагаться на российскую противовоздушную оборону федерального уровня и должны обеспечить собственные возможности противодействия беспилотникам.
Пухов предложил, чтобы российские военные развернули парк легких самолетов для перехвата украинских беспилотников, но отметил, что низкий уровень производства легких самолетов в России усложнит подобные усилия.
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