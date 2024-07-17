Власти РФ признали неспособность своей ПВО противодействовать украинским дронам
Категория
Война
Дата публикации

Власти РФ признали неспособность своей ПВО противодействовать украинским дронам

Власти РФ признали неспособность своей ПВО противодействовать украинским дронам
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Источник:  ISW

Региональные власти России прямо заявили, что не могут полагаться на российскую противовоздушную оборону федерального уровня и регионы должны сами противодействовать беспилотникам.

Главные тезисы

  • Региональные власти России признали неспособность ПВО федерального уровня противостоять украинским дронам.
  • Неэффективность существующих средств ПВО требует инновационного и децентрализованного подхода к защите объектов в России.
  • Формирование мобильных огневых групп стало ответной мерой на удары украинских беспилотников, но их эффективность остается недостаточной.
  • Российским военным не хватает систем ПВО для полноценной защиты критически важных объектов на западе России.

7 ЗРК "Панцирь-1" расположен возле резиденции нелегитимного президента РФ Владимира Путина

Удары беспилотников в глубине России продолжают оказывать давление на систему противовоздушной обороны страны-агрессоры.

Атаки дронов заставляют военное командование РФ приоритетно распределять ограниченные средства противовоздушной обороны для прикрытия важных, по их мнению, объектов.

Спутниковые снимки, полученные 6 мая, указывают на то, что российские оккупационные войска сосредоточили не менее семи зенитно-ракетных комплексов средней дальности "Панцирь-1" вокруг резиденции главы России. Владимира Путина в Валдае (Ленинградская область).

Глава московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов, заявил 16 июля, что такое "очаговое" покрытие ПВО (статическое покрытие одной цели) не имеет смысла в масштабах, поскольку позволяет украинским беспилотникам обходить российское покрытие ПВО и наносить удары по неприкрытым направлениям.

Российским военным, по всей видимости, не хватает систем ПВО для защиты всех критически важных объектов на западе России, и они даже пытаются прикрыть важные потенциальные цели в районах, которые, как сообщается, хорошо защищены в России.

Пухов призвал российских военных ввести инновационный децентрализованный подход к защите объектов в России от украинских беспилотников и предупредил, что украинские беспилотники, вероятно, будут проникать в глубь России.

В России начали формировать мобильные огневые группы

Российские военные стали формировать мобильные огневые группы. Это децентрализованные группы, которые Украина успешно развернула для защиты от ударов российских беспилотников "Шахед-136/131" в марте 2024 года.

Россия до сих пор не развернула эти группы в необходимом масштабе для достаточной защиты критически важных объектов на западе.

Постоянное давление на российскую систему противовоздушной обороны привело к тому, что отдельные региональные власти прямо заявили, что российские компании и местные органы власти не могут полагаться на российскую противовоздушную оборону федерального уровня и должны обеспечить собственные возможности противодействия беспилотникам.

Пухов предложил, чтобы российские военные развернули парк легких самолетов для перехвата украинских беспилотников, но отметил, что низкий уровень производства легких самолетов в России усложнит подобные усилия.

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