Регіональна влада Росії прямо заявила, що не може покладатися на російську протиповітряну оборону федерального рівня і регіони повинні самі протидіяти безпілотникам.

7 ЗРК “Панцир-1” розміщено біля резиденції нелегітимного президента РФ Володимира Путіна

Удари безпілотників у глибині Росії продовжують тиснути на систему протиповітряної оборони країни-агресорки.

Атаки дронів змушують військове командування РФ пріоритетно розподіляти обмежені засоби протиповітряної оборони для прикриття важливих, на їхню думку, об'єктів.

Супутникові знімки, отримані 6 травня, вказують на те, що російські окупаційні війська зосередили щонайменше сім зенітно-ракетних комплексів середньої дальності "Панцир-1" навколо резиденції очільника Росії Володимира Путіна у Валдаї (Ленінградська область-ред).

Голова московського Центру аналізу стратегій і технологій і член цивільної консультативної ради при Міністерстві оборони Росії Руслан Пухов, заявив 16 липня, що таке "осередкове" покриття ППО (статичне покриття однієї цілі) не має сенсу в масштабах, оскільки дозволяє українським безпілотникам обходити російське покриття ППО і наносити удари з неприкритих напрямків.

Російським військовим, очевидно, не вистачає систем ППО для захисту всіх критично важливих об'єктів на заході Росії, і вони навіть намагаються прикрити важливі потенційні цілі в районах, які, як повідомляється, добре захищені в Росії.

Пухов закликав російських військових запровадити інноваційний децентралізований підхід до захисту об'єктів у Росії від українських безпілотників і попередив, що українські безпілотники, ймовірно, будуть проникати в глиб Росії.

У Росії почали формувати мобільні вогневі групи

Російські військові почали формувати мобільні вогневі групи. Це децентралізовані групи, які Україна успішно розгорнула для захисту від ударів російських безпілотників "Шахед-136/131" у березні 2024 року.

Росія досі не розгорнула ці групи в необхідному масштабі для достатнього захисту критично важливих об'єктів на заході.

Постійний тиск на російську систему протиповітряної оборони призвів до того, що окремі регіональні органи влади прямо заявили, що російські компанії та місцеві органи влади не можуть покладатися на російську протиповітряну оборону федерального рівня і повинні забезпечити власні можливості протидії безпілотникам.