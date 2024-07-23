Силы ПВО сбили 7 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Российские войска в ночь на 23 июля запустили по Украине 8 дронов-камикадзе Shahed и одну авиационную ракету Х-69. Все это было запущено из Курской области РФ.
Главные тезисы
- Ликвидация последствий вражеской атаки включает аварийно-восстановительные работы по объектам критической инфраструктуры в Сумской области Украины.
- Воздушные силы ВСУ активно использовали мобильные огневые группы и радиоэлектронную борьбу для отбития атаки в ночь на 23 июля.
- Российская атака была проведена из Курской области на Сумскую область Украины, привлекая внимание мониторинговых групп.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Воздушные силы ВСУ сообщили, что под атаку попала Сумская область. Противовоздушная оборона сбила 7 Shahed, а Х-69 в результате активного противодействия своей цели не достигла.
Ракету и "Шахеды" захватчики выпустили из воздушного пространства Курской области РФ — атаковали Сумскую область.
К отражению воздушного нападения привлекали подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.
К слову, мониторинговая группа monitor, отслеживающая дроново-ракетные атаки россиян, написала сообщение о ракете Х-69.
Якщо було незрозуміло, то крилата ракета, Х-59/69/Р-500 пройшла туром Сумську та Чернігівську області для того, щоб повернутись майже у місце пуску.— monitor (@war_monitor_ua) July 22, 2024
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Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумской области
Сумская ОВА сообщила, что в ночь на 23 июля оккупанты нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского общества.
В то же время ОВА отмечала, что "производится ликвидация последствий вражеской атаки и аварийно-восстановительные работы".
По предварительным данным, погибших нет.
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