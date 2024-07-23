Силы ПВО сбили 7 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Российские войска в ночь на 23 июля запустили по Украине 8 дронов-камикадзе Shahed и одну авиационную ракету Х-69. Все это было запущено из Курской области РФ.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Воздушные силы ВСУ сообщили, что под атаку попала Сумская область. Противовоздушная оборона сбила 7 Shahed, а Х-69 в результате активного противодействия своей цели не достигла.

Ракету и "Шахеды" захватчики выпустили из воздушного пространства Курской области РФ — атаковали Сумскую область.

К отражению воздушного нападения привлекали подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.

К слову, мониторинговая группа monitor, отслеживающая дроново-ракетные атаки россиян, написала сообщение о ракете Х-69.

Якщо було незрозуміло, то крилата ракета, Х-59/69/Р-500 пройшла туром Сумську та Чернігівську області для того, щоб повернутись майже у місце пуску.



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00:30 — monitor (@war_monitor_ua) July 22, 2024

Если было непонятно, то крылатая ракета Х-59/69/Р-500 прошла туром по Сумской и Черниговской области для того, чтобы вернуться почти в место пуска, — говорится в сообщении Х. Поделиться

Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумской области

Сумская ОВА сообщила, что в ночь на 23 июля оккупанты нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского общества.

В то же время ОВА отмечала, что "производится ликвидация последствий вражеской атаки и аварийно-восстановительные работы".

По предварительным данным, погибших нет.