За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, найбільш ефективною зброєю проти БпЛА-камікадзе типу “Shahed” окупаційної армії РФ є комплекси L3Harris VAMPIRE.
Головні тези:
- Комплекси L3Harris VAMPIRE виявилися найефективнішою зброєю проти російських дронів типу “Shahed”.
- Ракети APKWS з лазерною системою наведення дозволяють ефективно боротися з ворожими дронами без необхідності захоплення цілі перед атакою.
- Україні передано надзвичайно обмежену кількість комплексів L3Harris VAMPIRE, тому важливо вдосконалювати та розширювати свої оборонні можливості.
- Аналітик вважає, що комплекс L3Harris VAMPIRE має стати необхідною складовою частиною системи протиповітряної оборони для України.
- Збільшення постачання та впровадження ефективних систем протидії шахедам є важливим кроком для посилення обороноздатності України у війні з Росією.
Що відомо про найефективнішу зброю ЗСУ проти “Шахедів” армії РФ
Він підкреслив, що ракети APKWS оснащені неконтактними детонаторами, що дозволяє збільшити ефективність під час перехоплення ворожих дронів.
Лазерне наведення ракети дозволяє уникнути необхідності захоплювати ціль перед атакою.
Що відомо про отримання Україною комплексів L3Harris VAMPIRE
Однак, за словами експерта, таких систем Україні передали катастрофічно мало.
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