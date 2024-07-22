Ці комплекси вперше були включені в пакет допомоги США в серпні 2022 року. Перше ж відео застосування цього комплексу було опубліковано наприкінці квітня 2023 року. Однак, відео з верифікованим підтвердженням знищення Shahed-131/136 комплексом L3Harris VAMPIRE є вкрай рідкісними, їх одиниці. Це, наприклад, на моїй пам'яті третє або четверте. І ось чому... L3Harris VAMPIRE – ефективна та економічна ракетна система ближнього радіусу дії, яка в потрібній кількості була б невід'ємною частиною щита ППО для Одеси, Харкова, Дніпра, Миколаєва, Херсона і не тільки, - додав Коваленко.