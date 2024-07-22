Аналітик назвав найефективнішу зброю для знищення російських шахедів — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітик назвав найефективнішу зброю для знищення російських шахедів — відео

БпЛА Шахед
Джерело:  online.ua

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, найбільш ефективною зброєю проти БпЛА-камікадзе типу “Shahed” окупаційної армії РФ є комплекси L3Harris VAMPIRE. 

Головні тези:

  • Комплекси L3Harris VAMPIRE виявилися найефективнішою зброєю проти російських дронів типу “Shahed”.
  • Ракети APKWS з лазерною системою наведення дозволяють ефективно боротися з ворожими дронами без необхідності захоплення цілі перед атакою.
  • Україні передано надзвичайно обмежену кількість комплексів L3Harris VAMPIRE, тому важливо вдосконалювати та розширювати свої оборонні можливості.
  • Аналітик вважає, що комплекс L3Harris VAMPIRE має стати необхідною складовою частиною системи протиповітряної оборони для України.
  • Збільшення постачання та впровадження ефективних систем протидії шахедам є важливим кроком для посилення обороноздатності України у війні з Росією.

Що відомо про найефективнішу зброю ЗСУ проти “Шахедів” армії РФ

L3Harris VAMPIRE є наземним комплексом боротьби з БПЛА і не тільки БПЛА, оснащеним 70-мм ЗУР APKWS з лазерною системою наведення. Ракети APKWS використовують технологію напівактивного лазерного самонаведення з розподіленою апертурою (DASALS). Ця система дає змогу розміщувати лазерну головку самонаведення на передній кромці кожної передньої направляючої, синхронізуючи їх, - пояснює Коваленко.

Він підкреслив, що ракети APKWS оснащені неконтактними детонаторами, що дозволяє збільшити ефективність під час перехоплення ворожих дронів.

Лазерне наведення ракети дозволяє уникнути необхідності захоплювати ціль перед атакою.

Що відомо про отримання Україною комплексів L3Harris VAMPIRE

Ці комплекси вперше були включені в пакет допомоги США в серпні 2022 року. Перше ж відео застосування цього комплексу було опубліковано наприкінці квітня 2023 року. Однак, відео з верифікованим підтвердженням знищення Shahed-131/136 комплексом L3Harris VAMPIRE є вкрай рідкісними, їх одиниці. Це, наприклад, на моїй пам'яті третє або четверте. І ось чому... L3Harris VAMPIRE – ефективна та економічна ракетна система ближнього радіусу дії, яка в потрібній кількості була б невід'ємною частиною щита ППО для Одеси, Харкова, Дніпра, Миколаєва, Херсона і не тільки, - додав Коваленко.

Однак, за словами експерта, таких систем Україні передали катастрофічно мало.

Хороша система. Але мало. Будемо сподіватися, що найближчим часом це упущення буде виправлено, - зазначив аналітик.

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