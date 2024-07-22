По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, наиболее эффективным оружием против БпЛА-камикадзе типа “Shahed” оккупационной армии РФ являются комплексы L3Harris VAMPIRE.
Главные тезисы
- Комплексы L3Harris VAMPIRE эффективно борются с российскими дронами типа “Shahed” и являются необходимой составной частью системы противовоздушной обороны для Украины.
- Ракеты APKWS с лазерной системой наведения обладают преимуществом в борьбе с вражескими дронами без необходимости захвата цели перед атакой.
- Украине передано ограниченное количество комплексов L3Harris VAMPIRE, поэтому важно совершенствовать и расширять оборонные возможности страны.
- Внедрение эффективных систем противодействия шахедам является важным шагом для усиления обороноспособности Украины в конфликте с Россией.
- Комплексы L3Harris VAMPIRE представляют собой эффективную и экономичную ракетную систему ближнего радиуса действия, которая играет ключевую роль в защите городов Украины.
Что известно о самом эффективном оружии ВСУ против "Шахедов" армии РФ
Он подчеркнул, что ракеты APKWS оснащены неконтактными детонаторами, что позволяет повысить эффективность при перехвате вражеских дронов.
Лазерное наведение ракеты позволяет избежать необходимости захватывать цель перед атакой.
Что известно о получении Украиной комплексов L3Harris VAMPIRE
Однако, по словам эксперта, таких систем Украине было передано катастрофически мало.
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