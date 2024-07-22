Эти комплексы были впервые включены в пакет помощи США в августе 2022 года. Первое видео применения этого комплекса было опубликовано в конце апреля 2023 года. Однако, видео с верифицированным подтверждением уничтожения Shahed-131/136 комплексом L3Harris VAMPIRE крайне редки, их единицы. Это, например, в моей памяти третье или четвертое. И вот почему... L3Harris VAMPIRE – эффективная и экономичная ракетная система ближнего радиуса действия, которая в нужном количестве была бы неотъемлемой частью щита ПВО для Одессы, Харькова, Днепра, Николаева, Херсона и не только, – добавил Коваленко.