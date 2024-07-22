Аналитик назвал самое эффективное оружие для уничтожения российских шахедов
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитик назвал самое эффективное оружие для уничтожения российских шахедов

БПЛА Шахед
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, наиболее эффективным оружием против БпЛА-камикадзе типа “Shahed” оккупационной армии РФ являются комплексы L3Harris VAMPIRE.

Главные тезисы

  • Комплексы L3Harris VAMPIRE эффективно борются с российскими дронами типа “Shahed” и являются необходимой составной частью системы противовоздушной обороны для Украины.
  • Ракеты APKWS с лазерной системой наведения обладают преимуществом в борьбе с вражескими дронами без необходимости захвата цели перед атакой.
  • Украине передано ограниченное количество комплексов L3Harris VAMPIRE, поэтому важно совершенствовать и расширять оборонные возможности страны.
  • Внедрение эффективных систем противодействия шахедам является важным шагом для усиления обороноспособности Украины в конфликте с Россией.
  • Комплексы L3Harris VAMPIRE представляют собой эффективную и экономичную ракетную систему ближнего радиуса действия, которая играет ключевую роль в защите городов Украины.

Что известно о самом эффективном оружии ВСУ против "Шахедов" армии РФ

L3Harris VAMPIRE является наземным комплексом борьбы с БПЛА и не только БПЛА, оснащенным 70-мм ЗУР APKWS с лазерной системой наведения. Ракеты APKWS используют технологию полуактивного лазерного самонаведения с распределенной апертурой (DASALS). Эта система позволяет размещать лазерную головку самонаведения на передней кромке каждой передней направляющей, синхронизируя их, – объясняет Коваленко.

Он подчеркнул, что ракеты APKWS оснащены неконтактными детонаторами, что позволяет повысить эффективность при перехвате вражеских дронов.

Лазерное наведение ракеты позволяет избежать необходимости захватывать цель перед атакой.

Что известно о получении Украиной комплексов L3Harris VAMPIRE

Эти комплексы были впервые включены в пакет помощи США в августе 2022 года. Первое видео применения этого комплекса было опубликовано в конце апреля 2023 года. Однако, видео с верифицированным подтверждением уничтожения Shahed-131/136 комплексом L3Harris VAMPIRE крайне редки, их единицы. Это, например, в моей памяти третье или четвертое. И вот почему... L3Harris VAMPIRE – эффективная и экономичная ракетная система ближнего радиуса действия, которая в нужном количестве была бы неотъемлемой частью щита ПВО для Одессы, Харькова, Днепра, Николаева, Херсона и не только, – добавил Коваленко.

Однако, по словам эксперта, таких систем Украине было передано катастрофически мало.

Хорошая система. Но мало. Будем надеяться, что в ближайшее время это упущение будет исправлено, – отметил аналитик.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили 16 шахедов и 2 ракеты во время атаки РФ по Украине
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В иранских Шахедах нашли польские компоненты — расследование
В иранских Шахедах нашли польские компоненты — расследование
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака Шахедов на Киев. Силы ПВО сбили все дроны РФ
КГВА
Силы ПВО сбили все дроны РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?