В иранских Шахедах нашли польские компоненты — расследование
Категория
Мир
Дата публикации

В иранских Шахедах нашли польские компоненты — расследование

В иранских Шахедах нашли польские компоненты — расследование
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В Польше расследуют нарушение правил экспорта оружия и технологий, в результате которого в иранских дронах Shahed-136 были обнаружены польские детали.

Главные тезисы

  • Расследование выявило нарушение правил экспорта оружия и технологий связанное с польскими компонентами в иранских дронах.
  • Польская компания из Познани продала детали, попавшие в иранские боевые Шахеды, нарушив законы экспорта.
  • Обнаружение западных компонентов в иранских дронах подчеркивает проблему обхода санкций и эмбарго.
  • Министр внутренних дел Польши назвал случай "совершенно ужасающим" и обещал принять соответствующие меры.
  • Дальнейшие шаги по расследованию нарушений экспорта будут направлены на предотвращение подобных ситуаций в будущем.

В иранских Шахедах обнаружили польские компоненты

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сказал, что этот случай обнаружило Агентство по внутренней безопасности. Он назвал его "совершенно ужасающим".

Прокуратура обязательно проведет необходимые меры, выдвинет обвинения и сообщит о дальнейшем ходе расследования, — цитирует его Wydarzenia.

Он добавил, что сейчас правительство пытается "замять все вопросы, связанные с санкциями".

В предыдущие годы эта система была очень ослаблена, вопреки риторике. Национальная фискальная администрация в сотрудничестве с другими службами уже несколько месяцев проводит интенсивную работу, чтобы санкции и эмбарго не были обойдены, сказал Семоняк.

По информации Radio Zet, государственная компания из Познани продала детали, вошедшие в иранские боевые "шахеды". Речь идет о насосах, изготовленных компанией, принадлежащей польскому Агентству промышленного развития.

В Шахедах находят западные детали

В Украине неоднократно заявляли, что в иранских дронах, практически каждую ночь атакующих страну, обнаруживают компоненты из компаний стран Запада.

По данным аналитиков, речь идет об американских, японских и швейцарских компаниях.

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