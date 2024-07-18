В иранских Шахедах нашли польские компоненты — расследование

В Польше расследуют нарушение правил экспорта оружия и технологий, в результате которого в иранских дронах Shahed-136 были обнаружены польские детали.

В иранских Шахедах обнаружили польские компоненты

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сказал, что этот случай обнаружило Агентство по внутренней безопасности. Он назвал его "совершенно ужасающим".

Прокуратура обязательно проведет необходимые меры, выдвинет обвинения и сообщит о дальнейшем ходе расследования, — цитирует его Wydarzenia. Поделиться

Он добавил, что сейчас правительство пытается "замять все вопросы, связанные с санкциями".

В предыдущие годы эта система была очень ослаблена, вопреки риторике. Национальная фискальная администрация в сотрудничестве с другими службами уже несколько месяцев проводит интенсивную работу, чтобы санкции и эмбарго не были обойдены, сказал Семоняк. Поделиться

По информации Radio Zet, государственная компания из Познани продала детали, вошедшие в иранские боевые "шахеды". Речь идет о насосах, изготовленных компанией, принадлежащей польскому Агентству промышленного развития.

В Шахедах находят западные детали

В Украине неоднократно заявляли, что в иранских дронах, практически каждую ночь атакующих страну, обнаруживают компоненты из компаний стран Запада.

По данным аналитиков, речь идет об американских, японских и швейцарских компаниях.