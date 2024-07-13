Воздушные силы ВСУ раскрыли секреты удачного сбивания российских шахедов

Военные противовоздушной обороны рассказали, что российские "шахеды" постоянно совершенствуются и их становится все труднее уничтожить, когда они улетают на украинские города. Основная их работа начинается с наступлением темноты, ведь именно тогда РФ массово выпускает дроны, поскольку они хуже видны.
Главные тезисы
- Украинские силы активно усовершенствуют методы и орудия для защиты украинского неба от российских "шахедов".
- Избиение вражеских дронов осуществляется с помощью американского ПЗРК и других эффективных средств.
- Вражеские "шахеды" начинают активную деятельность ночью, что затрудняет процесс их выявления и ущерба, однако украинские ПВО находят соответствующие решения.
- Уничтожение шахедов является приоритетной задачей украинских воздушных сил, которые работают на минимизацию угрозы для мирного населения.
- Военные ВСУ совершают успешные атаки на враждебные цели благодаря американскому ПЗРК FIM-92 Stinger, турецкому пулемету Canik M2 QCB и советскому ПЗРК "Игла".
Как ВСУ перехватывают "шахеды" РФ
Так, командир батареи 38-го зенитно-ракетного полка "Сич" рассказал, что они получают разные задачи, одна из них — прикрытие инфраструктурных объектов. В то же время он пояснил, что военные не базируются у этих объектов, а находятся на входе, чтобы пропустить как можно меньше враждебных воздушных целей на мирную территорию.
Также ПВО-шники отметили, что вражеские "шахеды" усовершенствуются. Да, у них стало гораздо больше цифровых компонентов и, по всей вероятности, что беспилотником россияне уже могут управлять в режиме реального времени, чего не было раньше.
Кроме того, военные рассказали, что основная их работа начинается с наступлением темноты, ведь россияне делают ставки, что тогда воздушная цель видна гораздо хуже.
Чем военные сбивают цели РФ?
Трое военных из одного расчета полка рассказали, что уничтожают вражеские воздушные цели благодаря американскому переносному зенитно-ракетному комплексу 80-х годов FIM-92 Stinger, дооснащенному тепловизионным прицелом Thermion.
Также украинские ПВО используют советский ПЗРК "Игла" и турецкий пулемет Canik M2 QCB. Следить за воздушной обстановкой помогает планшет и специальное программное обеспечение "Вираж". Именно благодаря этой программе бойцы могут предусматривать направление воздушных целей и заранее выдвигаться на их перехват.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-