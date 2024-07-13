Воздушные силы ВСУ раскрыли секреты удачного сбивания российских шахедов
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ раскрыли секреты удачного сбивания российских шахедов

Воздушные силы ВСУ раскрыли секреты удачного сбивания российских шахедов
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Источник:  Радио Свобода

Военные противовоздушной обороны рассказали, что российские "шахеды" постоянно совершенствуются и их становится все труднее уничтожить, когда они улетают на украинские города. Основная их работа начинается с наступлением темноты, ведь именно тогда РФ массово выпускает дроны, поскольку они хуже видны.

Главные тезисы

  • Украинские силы активно усовершенствуют методы и орудия для защиты украинского неба от российских "шахедов".
  • Избиение вражеских дронов осуществляется с помощью американского ПЗРК и других эффективных средств.
  • Вражеские "шахеды" начинают активную деятельность ночью, что затрудняет процесс их выявления и ущерба, однако украинские ПВО находят соответствующие решения.
  • Уничтожение шахедов является приоритетной задачей украинских воздушных сил, которые работают на минимизацию угрозы для мирного населения.
  • Военные ВСУ совершают успешные атаки на враждебные цели благодаря американскому ПЗРК FIM-92 Stinger, турецкому пулемету Canik M2 QCB и советскому ПЗРК "Игла".

Как ВСУ перехватывают "шахеды" РФ

Юг Украины, Херсонская область. На одном из секторов первой линии обороны вместе с артиллерией и пехотой работают и подразделения ПВО. Их задача — не пропустить российские летающие объекты с левого на правый берег Днепра. Одни из самых результативных — бойцы 38-го зенитно-ракетного полка имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника, — говорится в материале.

Так, командир батареи 38-го зенитно-ракетного полка "Сич" рассказал, что они получают разные задачи, одна из них — прикрытие инфраструктурных объектов. В то же время он пояснил, что военные не базируются у этих объектов, а находятся на входе, чтобы пропустить как можно меньше враждебных воздушных целей на мирную территорию.

Обломки «Шахеда», сбитого бойцами 38-го зенитно-ракетного полка

Мы стараемся как можно меньше пропустить на мирную территорию всего летящего — "шахеды", ракеты, разведывательные БПЛА. Мы сбиваем много, но хотелось бы больше, — подчеркнул военный.

Также ПВО-шники отметили, что вражеские "шахеды" усовершенствуются. Да, у них стало гораздо больше цифровых компонентов и, по всей вероятности, что беспилотником россияне уже могут управлять в режиме реального времени, чего не было раньше.

Кроме того, военные рассказали, что основная их работа начинается с наступлением темноты, ведь россияне делают ставки, что тогда воздушная цель видна гораздо хуже.

Я думаю, здесь логика очень проста, все развивается путем малейшего сопротивления. Ночью "шахеда" видна гораздо хуже и ночью люди более устали. Также это речь и о цинизме врага, ведь ночью люди не хотят идти в укрытие и, соответственно, жертвы от впечатлений значительно больше. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать нашим согражданам — не игнорируйте ракетные опасности, прячьтесь, — подчеркнул командир.

Чем военные сбивают цели РФ?

Трое военных из одного расчета полка рассказали, что уничтожают вражеские воздушные цели благодаря американскому переносному зенитно-ракетному комплексу 80-х годов FIM-92 Stinger, дооснащенному тепловизионным прицелом Thermion.

Труба одноразовая, один выстрел — одна цель, тогда тепловизор снимаем и ставим на другую трубу. Первый мой "шахед" шел на высоте 1000 метров и на дальности 1500 метров, но все сложилось хорошо, и мы попали в него. Вообще первые пуски — было сложновато, но сейчас — как стакан воды выпить, — рассказал боец 38-го зенитно-ракетного полка "Пикассо".

"Пикассо", боец 38-го зенитно-ракетного полка, держит ПЗРК FIM-92 Stinger

Также украинские ПВО используют советский ПЗРК "Игла" и турецкий пулемет Canik M2 QCB. Следить за воздушной обстановкой помогает планшет и специальное программное обеспечение "Вираж". Именно благодаря этой программе бойцы могут предусматривать направление воздушных целей и заранее выдвигаться на их перехват.

Бойцы 38-го зенитно-ракетного полка только что закончили вести огонь по пролетающему «Шахеду»

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