Воздушные силы ВСУ раскрыли секреты удачного сбивания российских шахедов

Военные противовоздушной обороны рассказали, что российские "шахеды" постоянно совершенствуются и их становится все труднее уничтожить, когда они улетают на украинские города. Основная их работа начинается с наступлением темноты, ведь именно тогда РФ массово выпускает дроны, поскольку они хуже видны.

Как ВСУ перехватывают "шахеды" РФ

Юг Украины, Херсонская область. На одном из секторов первой линии обороны вместе с артиллерией и пехотой работают и подразделения ПВО. Их задача — не пропустить российские летающие объекты с левого на правый берег Днепра. Одни из самых результативных — бойцы 38-го зенитно-ракетного полка имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника, — говорится в материале. Поделиться

Так, командир батареи 38-го зенитно-ракетного полка "Сич" рассказал, что они получают разные задачи, одна из них — прикрытие инфраструктурных объектов. В то же время он пояснил, что военные не базируются у этих объектов, а находятся на входе, чтобы пропустить как можно меньше враждебных воздушных целей на мирную территорию.

Обломки «Шахеда», сбитого бойцами 38-го зенитно-ракетного полка

Мы стараемся как можно меньше пропустить на мирную территорию всего летящего — "шахеды", ракеты, разведывательные БПЛА. Мы сбиваем много, но хотелось бы больше, — подчеркнул военный. Поделиться

Также ПВО-шники отметили, что вражеские "шахеды" усовершенствуются. Да, у них стало гораздо больше цифровых компонентов и, по всей вероятности, что беспилотником россияне уже могут управлять в режиме реального времени, чего не было раньше.

Кроме того, военные рассказали, что основная их работа начинается с наступлением темноты, ведь россияне делают ставки, что тогда воздушная цель видна гораздо хуже.

Я думаю, здесь логика очень проста, все развивается путем малейшего сопротивления. Ночью "шахеда" видна гораздо хуже и ночью люди более устали. Также это речь и о цинизме врага, ведь ночью люди не хотят идти в укрытие и, соответственно, жертвы от впечатлений значительно больше. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать нашим согражданам — не игнорируйте ракетные опасности, прячьтесь, — подчеркнул командир. Поделиться

Чем военные сбивают цели РФ?

Трое военных из одного расчета полка рассказали, что уничтожают вражеские воздушные цели благодаря американскому переносному зенитно-ракетному комплексу 80-х годов FIM-92 Stinger, дооснащенному тепловизионным прицелом Thermion.

Труба одноразовая, один выстрел — одна цель, тогда тепловизор снимаем и ставим на другую трубу. Первый мой "шахед" шел на высоте 1000 метров и на дальности 1500 метров, но все сложилось хорошо, и мы попали в него. Вообще первые пуски — было сложновато, но сейчас — как стакан воды выпить, — рассказал боец 38-го зенитно-ракетного полка "Пикассо". Поделиться

"Пикассо", боец 38-го зенитно-ракетного полка, держит ПЗРК FIM-92 Stinger

Также украинские ПВО используют советский ПЗРК "Игла" и турецкий пулемет Canik M2 QCB. Следить за воздушной обстановкой помогает планшет и специальное программное обеспечение "Вираж". Именно благодаря этой программе бойцы могут предусматривать направление воздушных целей и заранее выдвигаться на их перехват.