Повітряні сили ЗСУ розкрили секрети вдалого збиття російських шахедів

Військові протиповітряної оборони розповіли, що російські "шахеди" постійно вдосконалюються і їх стає все важче знищити, коли вони летять на українські міста. Основна їхня робота починається з настанням темряви, адже саме тоді РФ масово випускає дрони, оскільки їх гірше видно.

Як ЗСУ перехоплюють "шахеди" РФ

Південь України, Херсонська область. На одному із секторів, першої лінії оборони, разом з артилерією та піхотою працюють і підрозділи ППО. Їх завдання — не пропустити російські літаючі об'єкти з лівого на правий берег Дніпра. Одні з найрезультативніших — бійці 38-го зенітно-ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника, — йдеться у матеріалі. Поширити

Так, командир батареї 38-го зенітно-ракетного полку "Січ" розповів, що вони отримують різні завдання, одне із них — прикриття інфраструктурних об'єктів. Водночас він пояснив, що військові не базуються біля самих цих об'єктів, а перебувають на вході, щоб пропустити якомога менше ворожих повітряних цілей на мирну територію.

Уламки «Шахеда», збитого бійцями 38-го зенітно-ракетного полку

Ми намагаємося якомога менше пропустити на мирну територію всього, що летить — "шахеди", ракети, розвідувальні БПЛА. Ми збиваємо багато, але хотілося б більше, — наголосив військовий. Поширити

Також ППО-шники відзначили, що ворожі "шахеди" вдосконалюються. Так, у них стало значно більше цифрових компонентів і, цілком імовірно, що безпілотником росіяни вже можуть керувати в режимі реального часу, чого не було раніше.

Крім того, військові розповіли, що основна їхня робота починається з настанням темряви, адже росіяни роблять ставки, що тоді повітряну ціль видно набагато гірше.

Я думаю, тут логіка дуже проста, все розвивається шляхом найменшого спротиву. Вночі "шахеда" видно значно гірше і вночі люди більш втомлені. Також це мова і про цинізм ворога, адже вночі люди не хочуть йти в укриття і, відповідно, жертви від уражень значно більші. Тому, користуючись нагодою, хочу сказати нашим співгромадянам — не ігноруйте ракетні небезпеки, ховайтеся, — наголосив командир. Поширити

Чим військові збивають цілі РФ?

Троє військових з одного розрахунку полку розповіли, що знищують ворожі повітряні цілі завдяки американському переносному зенітно-ракетному комплексу 80-х років FIM-92 Stinger, який дооснащений тепловізійним прицілом Thermion.

Труба одноразова, один постріл — одна ціль, тоді тепловізор знімаємо і ставимо на іншу трубу. Перший мій "шахед" йшов на висоті 1000 метрів і на дальності 1500 метрів, але все склалось добре, і ми поцілили в нього. Взагалі перші пуски — було складнувато, але зараз — як склянку води випити, — розповів боєць 38-го зенітно-ракетного полку "Пікассо". Поширити

«Пікассо», боєць 38-го зенітно-ракетного полку, тримає ПЗРК FIM-92 Stinger

Також українські ППО-шники використовують радянський ПЗРК "Ігла" та турецький кулемет Canik M2 QCB. А стежити за повітряною обстановкою допомагає планшет та спеціальне програмне забезпечення "Віраж". Саме завдяки цій програмі, бійці можуть передбачати напрямок повітряних цілей та заздалегідь висуватися на їх перехоплення.