Повітряні сили ЗСУ розкрили секрети вдалого збиття російських шахедів
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ розкрили секрети вдалого збиття російських шахедів

Повітряні сили ЗСУ розкрили секрети вдалого збиття російських шахедів
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Джерело:  Радіо Свобода

Військові протиповітряної оборони розповіли, що російські "шахеди" постійно вдосконалюються і їх стає все важче знищити, коли вони летять на українські міста. Основна їхня робота починається з настанням темряви, адже саме тоді РФ масово випускає дрони, оскільки їх гірше видно.

Головні тези:

  • Українські сили активно вдосконалюють методи та знаряддя для захисту українського неба від російських “шахедів”.
  • Збиття ворожих дронів здійснюється за допомогою американського ПЗРК та інших ефективних засобів.
  • Ворожі “шахеди” починають активну діяльність уночі, що ускладнює процес їх виявлення та збиття, проте українські ППО знаходять відповідні рішення.
  • Знищення “шахедів” є пріоритетним завданням українських повітряних сил, які працюють на мінімізацію загрози для мирного населення.
  • Військові ЗСУ здійснюють успішні атаки на ворожі цілі завдяки американському ПЗРК FIM-92 Stinger, турецькому кулемету Canik M2 QCB та радянському ПЗРК “Ігла”.

Як ЗСУ перехоплюють "шахеди" РФ

Південь України, Херсонська область. На одному із секторів, першої лінії оборони, разом з артилерією та піхотою працюють і підрозділи ППО. Їх завдання — не пропустити російські літаючі об'єкти з лівого на правий берег Дніпра. Одні з найрезультативніших — бійці 38-го зенітно-ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника, — йдеться у матеріалі.

Так, командир батареї 38-го зенітно-ракетного полку "Січ" розповів, що вони отримують різні завдання, одне із них — прикриття інфраструктурних об'єктів. Водночас він пояснив, що військові не базуються біля самих цих об'єктів, а перебувають на вході, щоб пропустити якомога менше ворожих повітряних цілей на мирну територію. 

Уламки «Шахеда», збитого бійцями 38-го зенітно-ракетного полку

Ми намагаємося якомога менше пропустити на мирну територію всього, що летить — "шахеди", ракети, розвідувальні БПЛА. Ми збиваємо багато, але хотілося б більше, — наголосив військовий. 

Також ППО-шники відзначили, що ворожі "шахеди" вдосконалюються. Так, у них стало значно більше цифрових компонентів і, цілком імовірно, що безпілотником росіяни вже можуть керувати в режимі реального часу, чого не було раніше. 

Крім того, військові розповіли, що основна їхня робота починається з настанням темряви, адже росіяни роблять ставки, що тоді повітряну ціль видно набагато гірше. 

Я думаю, тут логіка дуже проста, все розвивається шляхом найменшого спротиву. Вночі "шахеда" видно значно гірше і вночі люди більш втомлені. Також це мова і про цинізм ворога, адже вночі люди не хочуть йти в укриття і, відповідно, жертви від уражень значно більші. Тому, користуючись нагодою, хочу сказати нашим співгромадянам — не ігноруйте ракетні небезпеки, ховайтеся, — наголосив командир.

Чим військові збивають цілі РФ?

Троє військових з одного розрахунку полку розповіли, що знищують ворожі повітряні цілі завдяки американському переносному зенітно-ракетному комплексу 80-х років FIM-92 Stinger, який дооснащений тепловізійним прицілом Thermion. 

Труба одноразова, один постріл — одна ціль, тоді тепловізор знімаємо і ставимо на іншу трубу. Перший мій "шахед" йшов на висоті 1000 метрів і на дальності 1500 метрів, але все склалось добре, і ми поцілили в нього. Взагалі перші пуски — було складнувато, але зараз — як склянку води випити, — розповів боєць 38-го зенітно-ракетного полку "Пікассо". 

«Пікассо», боєць 38-го зенітно-ракетного полку, тримає ПЗРК FIM-92 Stinger

Також українські ППО-шники використовують радянський ПЗРК "Ігла" та турецький кулемет Canik M2 QCB. А стежити за повітряною обстановкою допомагає планшет та спеціальне програмне забезпечення "Віраж". Саме завдяки цій програмі, бійці можуть передбачати напрямок повітряних цілей та заздалегідь висуватися на їх перехоплення.

Бійці 38-го зенітно-ракетного полку щойно закінчили вести вогонь по пролітаючому «Шахеду»

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