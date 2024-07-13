Повітряні сили ЗСУ розкрили секрети вдалого збиття російських шахедів

Військові протиповітряної оборони розповіли, що російські "шахеди" постійно вдосконалюються і їх стає все важче знищити, коли вони летять на українські міста. Основна їхня робота починається з настанням темряви, адже саме тоді РФ масово випускає дрони, оскільки їх гірше видно.
Головні тези:
- Українські сили активно вдосконалюють методи та знаряддя для захисту українського неба від російських “шахедів”.
- Збиття ворожих дронів здійснюється за допомогою американського ПЗРК та інших ефективних засобів.
- Ворожі “шахеди” починають активну діяльність уночі, що ускладнює процес їх виявлення та збиття, проте українські ППО знаходять відповідні рішення.
- Знищення “шахедів” є пріоритетним завданням українських повітряних сил, які працюють на мінімізацію загрози для мирного населення.
- Військові ЗСУ здійснюють успішні атаки на ворожі цілі завдяки американському ПЗРК FIM-92 Stinger, турецькому кулемету Canik M2 QCB та радянському ПЗРК “Ігла”.
Як ЗСУ перехоплюють "шахеди" РФ
Так, командир батареї 38-го зенітно-ракетного полку "Січ" розповів, що вони отримують різні завдання, одне із них — прикриття інфраструктурних об'єктів. Водночас він пояснив, що військові не базуються біля самих цих об'єктів, а перебувають на вході, щоб пропустити якомога менше ворожих повітряних цілей на мирну територію.
Також ППО-шники відзначили, що ворожі "шахеди" вдосконалюються. Так, у них стало значно більше цифрових компонентів і, цілком імовірно, що безпілотником росіяни вже можуть керувати в режимі реального часу, чого не було раніше.
Крім того, військові розповіли, що основна їхня робота починається з настанням темряви, адже росіяни роблять ставки, що тоді повітряну ціль видно набагато гірше.
Чим військові збивають цілі РФ?
Троє військових з одного розрахунку полку розповіли, що знищують ворожі повітряні цілі завдяки американському переносному зенітно-ракетному комплексу 80-х років FIM-92 Stinger, який дооснащений тепловізійним прицілом Thermion.
Також українські ППО-шники використовують радянський ПЗРК "Ігла" та турецький кулемет Canik M2 QCB. А стежити за повітряною обстановкою допомагає планшет та спеціальне програмне забезпечення "Віраж". Саме завдяки цій програмі, бійці можуть передбачати напрямок повітряних цілей та заздалегідь висуватися на їх перехоплення.
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