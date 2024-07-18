В іранських Шахедах знайшли польські компоненти — розслідування

У Польщі розслідують порушення правил експорту зброї та технологій, унаслідок якого в іранських дронах Shahed-136 знайшли польські деталі.

В іранських Шахедах знайшли польські компоненти

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк сказав, що цей випадок виявило Агентство внутрішньої безпеки. Він назвав його "абсолютно жахливим".

Прокуратура обов'язково проведе необхідні заходи, висуне звинувачення і повідомить про подальший хід розслідування, — цитує його Wydarzenia. Поширити

Він додав, що зараз уряд намагається "зам'яти всі питання, пов'язані із санкціями".

У попередні роки ця система була дуже ослаблена, всупереч риториці. Національна фіскальна адміністрація у співпраці з іншими службами вже кілька місяців проводить інтенсивну роботу, щоб санкції та ембарго не були обійдені, — сказав Семоняк. Поширити

За інформацією Radio Zet, державна компанія з Познані продала деталі, які увійшли до іранських бойових "шахедів". Йдеться про насоси, виготовлені компанією, що належить польському Агентству промислового розвитку.

У Шахедах знаходять західні деталі

В Україні неодноразово заявляли, що в іранських дронах, які практично щоночі атакують країну, виявляють компоненти з компаній країн Заходу.

За даними аналітиків, ідеться про американські, японські та швейцарські компанії.