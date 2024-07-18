В іранських Шахедах знайшли польські компоненти — розслідування
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В іранських Шахедах знайшли польські компоненти — розслідування

шахед

У Польщі розслідують порушення правил експорту зброї та технологій, унаслідок якого в іранських дронах Shahed-136 знайшли польські деталі.

Головні тези:

  • У Польщі триває розслідування порушень правил експорту зброї та технологій, що стосується виявлення польських компонентів у іранських дронах.
  • Міністр внутрішніх справ Польщі назвав цей випадок 'абсолютно жахливим' та заявив про необхідність проведення відповідних заходів та висунення звинувачень.
  • Польська компанія з Познані продала деталі, які потрапили до іранських бойових Шахедів, порушивши закони експорту.
  • Розслідування також підтверджує інформацію про наявність західних компонентів у іранських дронах, які атакують країну, що підкреслює проблему обхіду санкцій та ембарго.
  • Подальші кроки у розслідуванні порушень експорту зброї та технологій відображатимуть наслідки і контроль над подібною діяльністю для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

В іранських Шахедах знайшли польські компоненти

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк сказав, що цей випадок виявило Агентство внутрішньої безпеки. Він назвав його "абсолютно жахливим".

Прокуратура обов'язково проведе необхідні заходи, висуне звинувачення і повідомить про подальший хід розслідування, — цитує його Wydarzenia.

Він додав, що зараз уряд намагається "зам'яти всі питання, пов'язані із санкціями".

У попередні роки ця система була дуже ослаблена, всупереч риториці. Національна фіскальна адміністрація у співпраці з іншими службами вже кілька місяців проводить інтенсивну роботу, щоб санкції та ембарго не були обійдені, — сказав Семоняк.

За інформацією Radio Zet, державна компанія з Познані продала деталі, які увійшли до іранських бойових "шахедів". Йдеться про насоси, виготовлені компанією, що належить польському Агентству промислового розвитку.

У Шахедах знаходять західні деталі

В Україні неодноразово заявляли, що в іранських дронах, які практично щоночі атакують країну, виявляють компоненти з компаній країн Заходу.

За даними аналітиків, ідеться про американські, японські та швейцарські компанії.

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