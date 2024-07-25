Силы ПВО сбили 25 дронов РФ во время атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 25 дронов РФ во время атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО
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В ночь на 25 июля армия РФ атаковала Украину 38 ударными дронами типа Shahed 131/136. Украинская противовоздушная оборона сбила 25 вражеских дронов.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО сбила 25 ударных дронов РФ в ходе ночной атаки на несколько регионов страны.
  • Два человека пострадали в Одесской области из-за атаки дронов РФ, нанесшей ущерб инфраструктуре и частным домам.
  • Подробности успешной работы украинских сил ПВО сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Как отработала украинская ПВО

О результатах работы украинских сил ПВО сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупационная армия РФ атаковала объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в том числе юг Одесской области и центральные регионы Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных дронов в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областей, говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекли:

  • зенитные ракетные войска

  • подразделы РЕБ Воздушных сил

  • расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Еще три «шахеда», по данным командующего Воздушными силами, локационно потеряны после пересечения границы с Румынией. Отметим, что подобный случай произошел и во время атаки в ночь на 24 июля.

Силы ПВО Украины

В результате ночной атаки дронов РФ в Одесской области пострадали два человека

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские дроны вторую ночь подряд атаковали Измаильский район.

В результате атаки дронов произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Также из-за падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Одна из них госпитализирована в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что в результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждены около 10 частных домов и инфраструктурный объект.

По данным КМВА, на подступах к столице все дроны были уничтожены силами и средствами ПВО

На эту минуту в Киеве без разрушений и пострадавших. Оперативные сведения обновляются и уточняются, говорится в сообщении.

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