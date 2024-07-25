Силы ПВО сбили 25 дронов РФ во время атаки на Украину

В ночь на 25 июля армия РФ атаковала Украину 38 ударными дронами типа Shahed 131/136. Украинская противовоздушная оборона сбила 25 вражеских дронов.

Как отработала украинская ПВО

О результатах работы украинских сил ПВО сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупационная армия РФ атаковала объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в том числе юг Одесской области и центральные регионы Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных дронов в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областей, говорится в сообщении. Поделиться

К отражению воздушного нападения привлекли:

зенитные ракетные войска

подразделы РЕБ Воздушных сил

расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Еще три «шахеда», по данным командующего Воздушными силами, локационно потеряны после пересечения границы с Румынией. Отметим, что подобный случай произошел и во время атаки в ночь на 24 июля.

Силы ПВО Украины

В результате ночной атаки дронов РФ в Одесской области пострадали два человека

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские дроны вторую ночь подряд атаковали Измаильский район.

В результате атаки дронов произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Также из-за падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Одна из них госпитализирована в медучреждение в состоянии средней тяжести.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что в результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждены около 10 частных домов и инфраструктурный объект.

По данным КМВА, на подступах к столице все дроны были уничтожены силами и средствами ПВО