Силы ПВО сбили 25 дронов РФ во время атаки на Украину

В ночь на 25 июля армия РФ атаковала Украину 38 ударными дронами типа Shahed 131/136. Украинская противовоздушная оборона сбила 25 вражеских дронов.
Главные тезисы
- Украинская ПВО сбила 25 ударных дронов РФ в ходе ночной атаки на несколько регионов страны.
- Два человека пострадали в Одесской области из-за атаки дронов РФ, нанесшей ущерб инфраструктуре и частным домам.
- Подробности успешной работы украинских сил ПВО сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Как отработала украинская ПВО
О результатах работы украинских сил ПВО сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Оккупационная армия РФ атаковала объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в том числе юг Одесской области и центральные регионы Украины.
К отражению воздушного нападения привлекли:
зенитные ракетные войска
подразделы РЕБ Воздушных сил
расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
Еще три «шахеда», по данным командующего Воздушными силами, локационно потеряны после пересечения границы с Румынией. Отметим, что подобный случай произошел и во время атаки в ночь на 24 июля.
В результате ночной атаки дронов РФ в Одесской области пострадали два человека
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что российские дроны вторую ночь подряд атаковали Измаильский район.
В результате атаки дронов произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Также из-за падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Одна из них госпитализирована в медучреждение в состоянии средней тяжести.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что в результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждены около 10 частных домов и инфраструктурный объект.
По данным КМВА, на подступах к столице все дроны были уничтожены силами и средствами ПВО
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