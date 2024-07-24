Силы ПВО сбили 17 "шахедов" и 8 разведывательных дронов РФ во время атаки на Украину

24 июля противовоздушная оборона Украины сбила 17 ударных дронов Shahed из 23 запущенных Россией и еще восемь разведывательных дронов.
Главные тезисы
- Российские дроны были запущены из Приморско-Ахтарска в РФ и оккупированного Крыма, а также были обнаружены в Одесской области.
- Утром 24 июля Россия атаковала Харьков и область, применяя ракеты и дроны. Погиб один человек, еще по меньшей мере двое пострадали.
- Мэр Харькова сообщил о ракетных ударах по городу, а глава Харьковской ОВА упомянул об атаке дронами Shahed.
- ПВО также активно работала в других областях Украины, предупреждая о массовых пусках российских дронов.
Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину 24 июля
Как сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.
В ночь на 24 июля россияне атаковали юг страны ударными дронами Shahed из Приморско-Ахтарска в РФ и из оккупированного Крыма.
В общей сложности радиотехнические войска Украины обнаружили и сопровождали 23 российских ударных дрона. Отражали атаку подразделения мобильных огневых групп сил обороны, зенитные ракетные подразделения и радиоэлектронная борьба Воздушных сил. В результате сбили 17 российских дронов. Большинство из них — в Одесской области.
Также за прошедшие и эти сутки Силы обороны на разных направлениях уничтожили по меньшей мере восемь российских разведывательных беспилотников, в том числе четыре Zala, два Supercam и еще два Орлан-10.
Кроме того, сегодня ночью российская армия запустила из Белгородской области по Харьковщине баллистическую ракету Искандер-М и ракету, тип которой еще устанавливают.
Россия атаковала Украину 24 июля
Утром 24 июля российские войска обстреляли Харьков и область . Пока известно о по меньшей мере одного погибшего, пострадали еще по крайней мере двое.
Поврежденное нежилое здание, по меньшей мере пять автомобилей, попадание в частный дом. По предварительным данным мэра Харькова Терехова, россияне били по Харькову ракетами С-300, а глава Харьковской ОВА Синегубов говорит, что область атаковали дронами Shahed.
Кроме того, воздушные силы ночью и утром предупреждали о массовых пусках дронов по ряду областей. Утром ПС сообщили о работе ПВО по разведывательному дрону в Сумской и Полтавской областях. ПВО также работала в Киевской и Днепропетровской областях.
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