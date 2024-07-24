Сили ППО збили 17 "шахедів" та 8 розвідувальних дронів РФ під час атаки на Україну

24 липня протиповітряна оборона України збила 17 ударних дронів Shahed із 23 запущених Росією і ще вісім розвідувальних дронів.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну 24 липня

Як повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

У ніч на 24 липня росіяни атакували південь країни ударними дронами Shahed із Приморсько-Ахтарська, що в РФ, та з окупованого Криму.

Загалом радіотехнічні війська України виявили та супроводили 23 російських ударних дрони. Відбивали атаку підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та радіоелектронна боротьба Повітряних сил. В результаті збили 17 російських дронів. Більшість з них — на Одещині.

Також протягом минулої та цієї доби Сили оборони на різних напрямках знищили щонайменше вісім російських розвідувальних безпілотників, зокрема чотири Zala, два Supercam і ще два Орлан-10.

Крім того, сьогодні вночі російська армія запустила з Бєлгородської області по Харківщині балістичну ракету «Іскандер-М» і ракету, тип якої ще встановлюють.

Росія атакувала Україну 24 липня

Вранці 24 липня російські війська обстріляли Харків та область. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого, постраждали ще принаймні двоє.

Пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше пʼять автомобілів, є влучання в приватний будинок. За попередніми даними мера Харкова Терехова, росіяни били по Харкову ракетами С-300, а голова Харківської ОВА Синєгубов каже, що область атакували дронами Shahed.

Крім того, Повітряні сили вночі та вранці попереджали про масові пуски дронів по низці областей. Вранці ПС повідомили про роботу ППО по розвідувальному дрону у Сумській і Полтавській областях. ППО також працювала у Київській і Дніпропетровській областях.