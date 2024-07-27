Сили ППО знищили всі ворожі цілі під час атаки РФ на Україну

Уночі 27 липня російські загарбники здійснили нову комбіновану атаку на мирні міста та села України, однак силам ППО вдалося успішно її відбити.

Атака РФ на Україну 27 липня — перші подробиці

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.

Окрім того, також ворог запустив чотири ударні БпЛА «Shahed» із Приморсько-Ахтарська — РФ.

Завдяки спільній роботі сил та засобами Сил оборони України усі ворожі цілі були знищені у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Ба більше, вказано, що сили ППО також встигли ліквідувати ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках:

4 розвідувальні БпЛА «Supercam»,

1 ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост»,

1 БпЛА (тип встановлюється),

2 баражуючі боєприпаси «Ланцет».

Дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги! — написав командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук Поширити

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про ситуацію у різних регіонах України

У Полтавській області в результаті атаки БпЛА є пошкодження промислового об'єкта.

Пожежу, яка спалахнула, вдалося оперативно загасити.

Ніхто з цивільного населення не постраждав.

Окрім того, повідомляється, що на Київщині уламки ворожого БпЛА впали на території одного з населених пунктів.