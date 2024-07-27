Сили ППО знищили всі ворожі цілі під час атаки РФ на Україну

Уночі 27 липня російські загарбники здійснили нову комбіновану атаку на мирні міста та села України, однак силам ППО вдалося успішно її відбити.
Головні тези:
- Під час повітряного бою всі ворожі цілі були знищені в декількох областях України.
- Промисловий об'єкт у Полтавській області пошкоджений внаслідок атаки БпЛА, однак жертв серед цивільних немає.
- На Київщині впали уламки ворожого БпЛА. Вони призвели до пожежі трав'яного настилу та пошкодження приватних будинків.
Атака РФ на Україну 27 липня — перші подробиці
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі російські окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.
Окрім того, також ворог запустив чотири ударні БпЛА «Shahed» із Приморсько-Ахтарська — РФ.
Завдяки спільній роботі сил та засобами Сил оборони України усі ворожі цілі були знищені у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.
Ба більше, вказано, що сили ППО також встигли ліквідувати ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках:
4 розвідувальні БпЛА «Supercam»,
1 ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост»,
1 БпЛА (тип встановлюється),
2 баражуючі боєприпаси «Ланцет».
Що відомо про ситуацію у різних регіонах України
У Полтавській області в результаті атаки БпЛА є пошкодження промислового об'єкта.
Пожежу, яка спалахнула, вдалося оперативно загасити.
Ніхто з цивільного населення не постраждав.
Окрім того, повідомляється, що на Київщині уламки ворожого БпЛА впали на території одного з населених пунктів.
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