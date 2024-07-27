Силы ПВО уничтожили все вражеские цели во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили все вражеские цели во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Ночью 27 июля российские захватчики совершили новую комбинированную атаку на мирные города и села Украины, однако силам ПВО удалось успешно ее отбить.

Главные тезисы

  • Во время воздушного боя все вражеские цели были уничтожены в нескольких областях Украины.
  • Промышленный объект в Полтавской области поврежден в результате атаки БпЛА, однако жертв среди гражданских нет.
  • В Киевской области упали обломки вражеского БпЛА, что привело к повреждению частных домов.

Атака РФ на Украину 27 июля — первые подробности

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, этой ночью российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области.

Кроме того, враг запустил четыре ударных БпЛА «Shahed» из Приморско-Ахтарска — РФ.

Благодаря совместной работе сил и средств сил обороны Украины все вражеские цели были уничтожены в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

Более того, указано, что силы ПВО также успели ликвидировать еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях:

  • 4 разведывательных БпЛА «Supercam»,

  • 1 ударно-разведывательный БПЛА «Форпост»,

  • 1 БпЛА (тип устанавливается),

  • 2 баражирующих боеприпаса «Ланцет».

Спасибо за боевую работу! Вместе — к победе!  — написал командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о ситуации в разных регионах Украины

В Полтавской области в результате атаки БПЛА зафиксировано повреждение промышленного объекта.

Вспыхнувший пожар удалось оперативно потушить.

Никто из гражданского населения не пострадал.

Кроме того, сообщается, что в Киевской области обломки вражеского БпЛА упали на территории одного из населенных пунктов.

Возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали. Также оборваны электропровода и повреждены крыши двух частных домов и забор. Обломки нашли также на приусадебных участках, — сказано в сообщении.

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