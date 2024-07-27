Силы ПВО уничтожили все вражеские цели во время атаки РФ на Украину

Ночью 27 июля российские захватчики совершили новую комбинированную атаку на мирные города и села Украины, однако силам ПВО удалось успешно ее отбить.
Главные тезисы
- Во время воздушного боя все вражеские цели были уничтожены в нескольких областях Украины.
- Промышленный объект в Полтавской области поврежден в результате атаки БпЛА, однако жертв среди гражданских нет.
- В Киевской области упали обломки вражеского БпЛА, что привело к повреждению частных домов.
Атака РФ на Украину 27 июля — первые подробности
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, этой ночью российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области.
Кроме того, враг запустил четыре ударных БпЛА «Shahed» из Приморско-Ахтарска — РФ.
Благодаря совместной работе сил и средств сил обороны Украины все вражеские цели были уничтожены в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.
Более того, указано, что силы ПВО также успели ликвидировать еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях:
4 разведывательных БпЛА «Supercam»,
1 ударно-разведывательный БПЛА «Форпост»,
1 БпЛА (тип устанавливается),
2 баражирующих боеприпаса «Ланцет».
Что известно о ситуации в разных регионах Украины
В Полтавской области в результате атаки БПЛА зафиксировано повреждение промышленного объекта.
Вспыхнувший пожар удалось оперативно потушить.
Никто из гражданского населения не пострадал.
Кроме того, сообщается, что в Киевской области обломки вражеского БпЛА упали на территории одного из населенных пунктов.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-