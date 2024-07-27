Силы ПВО уничтожили все вражеские цели во время атаки РФ на Украину

Ночью 27 июля российские захватчики совершили новую комбинированную атаку на мирные города и села Украины, однако силам ПВО удалось успешно ее отбить.

Атака РФ на Украину 27 июля — первые подробности

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, этой ночью российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области.

Кроме того, враг запустил четыре ударных БпЛА «Shahed» из Приморско-Ахтарска — РФ.

Благодаря совместной работе сил и средств сил обороны Украины все вражеские цели были уничтожены в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

Более того, указано, что силы ПВО также успели ликвидировать еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях:

4 разведывательных БпЛА «Supercam»,

1 ударно-разведывательный БПЛА «Форпост»,

1 БпЛА (тип устанавливается),

2 баражирующих боеприпаса «Ланцет».

Спасибо за боевую работу! Вместе — к победе! — написал командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук Поделиться

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о ситуации в разных регионах Украины

В Полтавской области в результате атаки БПЛА зафиксировано повреждение промышленного объекта.

Вспыхнувший пожар удалось оперативно потушить.

Никто из гражданского населения не пострадал.

Кроме того, сообщается, что в Киевской области обломки вражеского БпЛА упали на территории одного из населенных пунктов.