Сили ППО збили 20 дронів під час нової атаки РФ

Уночі 26 липня українській ППО вдалося відбити чергову повітряну атаку російських загарбників у межах кількох областей.
Головні тези:
- Українським Повітряним Силам вдалося знищити 20 російських дронів типу “Shahed”.
- Армія РФ атакувала міста Ніжин, Нікополь, Марганець та Червоногригорівськ, завдаючи шкоди інфраструктурі та житловим об'єктам.
- Солдати РФ атакували об'єкти “Укренерго” у двох областях України.
Атака РФ на Україну 26 липня — перші подробиці
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, У ніч на 26 липня 2024 року російські окупанти били балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської обл. — РФ.
Під ударом ворога цього разу опинилася Донецька область України.
Окрім того, повідомляється, що дрони типу «Shahed» армія РФ запускала із напрямків: мис Чауда — Крим, Курськ — РФ.
Варто зазначити, що до відбиття нової ворожої атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.
Що відомо про ситуацію в різних регіонах України після атак РФ
Вночі 26 липня армія РФ атакувала «шахедами» Ніжин, одна людина поранена.
Також відомо про влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток.
Солдати РФ поцілили по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Ніхто з цивільних не постраждав.
Також РФ завдала удару по об'єктах Укренерго в Житомирській та Чернігівській областях.
Сталось знеструмлення побутових споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
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