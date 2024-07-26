Сили ППО збили 20 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 20 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
сили ППО
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Уночі 26 липня українській ППО вдалося відбити чергову повітряну атаку російських загарбників у межах кількох областей.

Головні тези:

  • Українським Повітряним Силам вдалося знищити 20 російських дронів типу “Shahed”.
  • Армія РФ атакувала міста Ніжин, Нікополь, Марганець та Червоногригорівськ, завдаючи шкоди інфраструктурі та житловим об'єктам.
  • Солдати РФ атакували об'єкти “Укренерго” у двох областях України.

Атака РФ на Україну 26 липня — перші подробиці

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, У ніч на 26 липня 2024 року російські окупанти били балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської обл. — РФ.

Під ударом ворога цього разу опинилася Донецька область України.

Окрім того, повідомляється, що дрони типу «Shahed» армія РФ запускала із напрямків: мис Чауда — Крим, Курськ — РФ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 «шахедів». 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях, — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що до відбиття нової ворожої атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

Дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про ситуацію в різних регіонах України після атак РФ

Вночі 26 липня армія РФ атакувала «шахедами» Ніжин, одна людина поранена.

Також відомо про влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток.

Окрім того, повідомляється, що ворог дронами-камікадзе атакував Нікопольщину, пошкоджена інфраструктура.

Солдати РФ поцілили по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Ніхто з цивільних не постраждав.

Також РФ завдала удару по об'єктах Укренерго в Житомирській та Чернігівській областях.

Фото: facebook.com/npcukrenergo

Сталось знеструмлення побутових споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

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