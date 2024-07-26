Силы ПВО сбили 20 дронов во время новой атаки РФ

Ночью 26 июля украинской ПВО удалось отразить очередную воздушную атаку российских захватчиков в пределах нескольких областей.
Главные тезисы
- Украинским Воздушным Силам удалось уничтожить 20 российских дронов типа Shahed.
- Армия РФ атаковала города Нежин, Никополь, Марганец и Красногригорьевск, нанося ущерб инфраструктуре и жилым объектам.
- Солдаты РФ атаковали объекты "Укрэнерго" в двух областях Украины.
Атака РФ на Украину 26 июля — первые подробности
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 26 июля 2024 года российские оккупанты били баллистической ракетой «Искандер-М» из Ростовской обл. — РФ.
Под ударом врага в этот раз оказалась Донецкая область Украины.
Кроме того, сообщается, что дроны типа Shahed армия РФ запускала по направлениям: мыс Чауда — Крым, Курск — РФ.
Стоит отметить, что к отражению новой атаки противника были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.
Что известно о ситуации в разных регионах Украины после атаки РФ
Ночью 26 июля армия РФ атаковала «шахедами» Нежин, один гражданский был ранен.
Также известно о попадании в объект инфраструктуры и жилое общежитие.
Солдаты РФ попали по Никополю, Марганецкому и Красногригоревскому общинам. Никто из гражданских не пострадал.
Также РФ нанесла удар по объектам “Укрэнерго” в Житомирской и Черниговской областях.
Произошло обесточивание бытовых потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
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