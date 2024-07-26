Силы ПВО сбили 20 дронов во время новой атаки РФ

Атака РФ на Украину 26 июля — первые подробности

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 26 июля 2024 года российские оккупанты били баллистической ракетой «Искандер-М» из Ростовской обл. — РФ.

Под ударом врага в этот раз оказалась Донецкая область Украины.

Кроме того, сообщается, что дроны типа Shahed армия РФ запускала по направлениям: мыс Чауда — Крым, Курск — РФ.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 22 «шахедов». 20 из них сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях, — сказано в сообщении. Поделиться

Стоит отметить, что к отражению новой атаки противника были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

Спасибо за боевую работу! Вместе — к победе! Николай Олещук Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о ситуации в разных регионах Украины после атаки РФ

Ночью 26 июля армия РФ атаковала «шахедами» Нежин, один гражданский был ранен.

Также известно о попадании в объект инфраструктуры и жилое общежитие.

Кроме того, сообщается, что враг дронами-камикадзе атаковал Никопольщину, повреждена инфраструктура. Поделиться

Солдаты РФ попали по Никополю, Марганецкому и Красногригоревскому общинам. Никто из гражданских не пострадал.

Также РФ нанесла удар по объектам “Укрэнерго” в Житомирской и Черниговской областях.

Фото: facebook.com/npcukrenergo

Произошло обесточивание бытовых потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.