Силы ПВО сбили 7 "шахедов" и авиаракету во время атаки РФ на Украину

Украинская противовоздушная оборона уничтожила одну ракету Х-59 и семь ударных дронов Shahed-131/136 из восьми запущенных Россией по Украине.
Главные тезисы
- Украинская ПВО уничтожила ракету Х-59 и семь дронов Shahed в результате атаки РФ на Украину.
- Атака произошла ночью на 28 июля из воздушного пространства над Черным морем и мысом Чауда в Крыму.
- В результате инцидента в Одесской области были уничтожены почти все воздушные цели, объявлена тревога в некоторых регионах.
Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук, в ночь на 28 июля россияне атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 с воздушного пространства над акваторией Черного моря и восемью ударными дронами Shahed из мыса Чауда в Крыму.
Силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил ВСУ сбили ракету Х-59 и семь дронов Shahed-131/136.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину
28 июля, около 1:00, в части регионов объявляли тревогу из-за угрозы атак российских дронов-камикадзе.
Уже утром в Одесской области работала ПВО из-за фиксации в регионе вражеского разведывательного беспилотника.
Напомним, 27 июля российская армия атаковала Сумщину по реактивным системам залпового огня. Погиб 16-летний парень, еще 12 человек получили ранения, из них шесть детей.
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