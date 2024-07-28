Силы ПВО сбили 7 "шахедов" и авиаракету во время атаки РФ на Украину

Украинская противовоздушная оборона уничтожила одну ракету Х-59 и семь ударных дронов Shahed-131/136 из восьми запущенных Россией по Украине.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук, в ночь на 28 июля россияне атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 с воздушного пространства над акваторией Черного моря и восемью ударными дронами Shahed из мыса Чауда в Крыму.

Силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил ВСУ сбили ракету Х-59 и семь дронов Shahed-131/136.

Почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области, добавил Олещук. Поделиться

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

28 июля, около 1:00, в части регионов объявляли тревогу из-за угрозы атак российских дронов-камикадзе.

Уже утром в Одесской области работала ПВО из-за фиксации в регионе вражеского разведывательного беспилотника.