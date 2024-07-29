Сили ППО збили авіаційну ракету та 9 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Російські загарбники у ніч проти 29 липня під час повітряної атаки по Україні застосували 1 керовану авіаційну ракету та 10 дронів.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, противник запускав КАР Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої частини Донецької області.

Усі десять "Шахедів" загарбники запустили для ударів по Україні із мису Чауда (окупований Крим).

Генерал розповів, що до відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ. Ворожі цілі збивалися над територіями трьох областей, а саме:

Дніпропетровській,

Херсонській,

та Кіровоградській.

В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та де'ять БпЛА "Shahed-131/136, — повідомив Олещук. Поширити

Що відомо про атаку РФ на Україну 29 липня

Російські окупанти ще ввечері 28 липня запустили ракету для удару по Дніпропетровській області. Проте ворожу повітряну ціль вдалося збити засобами ППО ЗСУ.

Крім того, вже після опівночі 29 липня противник запустив по Україні кілька груп дронів-камікадзе. Через це у низці областей була оголошена тривога.