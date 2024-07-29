Силы ПВО сбили авиационную ракету и 9 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Российские захватчики в ночь на 29 июля во время воздушной атаки по Украине применили 1 управляемую авиационную ракету и 10 дронов.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, противник запускал КАР Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной части Донецкой области.

Все десять "Шахедов" захватчики запустили для ударов по Украине из мыса Чауда (оккупированный Крым).

Генерал рассказал, что к отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ. Вражеские цели сбивались над территориями трех областей, а именно:

Днепропетровской,

Херсонской,

и Кировоградской.

В результате противовоздушного боя сбиты управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и девять БпЛА "Shahed-131/136" , — сообщил Олещук. Поделиться

Что известно об атаке РФ на Украину 29 июля

Российские оккупанты еще вечером 28 июля запустили ракету для удара по Днепропетровской области. Однако вражескую воздушную цель удалось сбить средствами ПВО ВСУ.

Кроме того, уже после полуночи 29 июля противник запустил по Украине несколько групп дронов-камикадзе. Поэтому в ряде областей была объявлена тревога.