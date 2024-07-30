Силы ПВО уничтожили 7 разведывательных дронов РФ во время атаки на Украину

29 июля украинские защитники уничтожили семь разведывательных беспилотников армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские защитники сбили 7 разведывательных дронов армии РФ, в том числе беспилотники ZALA, Орлан-10 и Supercam.
- Беспилотные летательные аппараты используются РФ для сбора разведывательных данных и наблюдения за украинскими военными силами.
- Атака РФ на Украину 29 июля включала запуск управляемых авиационных ракет и беспилотников из оккупированных территорий.
- Воздушные силы ВСУ успешно отбили воздушное нападение противника, сбив управляемую ракету и девять БПЛА “шахедов”.
- Сбитые разведывательные дроны позволяли врагу получать информацию о расположении украинских вооруженных сил и их действиях на поле боя.
Воздушные силы раскрыли детали сбитых враждебных целей
Как отмечают Воздушные силы ВСУ, среди уничтоженных БПЛА, по состоянию на 30 июля:
3 беспилотника ZALA;
1 БпЛА "Орлан-10";
1 БпЛА Supercam.
Утром 30 июля ПВО также уничтожило еще один БПЛА ZALA и "Орлан-10".
Напомним, РФ использует разведывательные беспилотные летательные аппараты в войне против Украины для разведки и наблюдения. БПЛА, такие как ZALA, Орлан-10 и Supercam, используются для сбора разведывательных данных на поле боя. Они позволяют врагу получать информацию о расположении украинских военных сил, их перемещениях и объектах инфраструктуры.
Что известно об атаке РФ на Украину 29 июля
Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, противник запускал КАР Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной части Донецкой области.
Все десять "Шахедов" захватчики запустили для ударов по Украине из мыса Чауда (оккупированный Крым).
Генерал рассказал, что к отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ. Вражеские цели сбивались над территориями трех областей, а именно:
Днепропетровской,
Херсонской,
и Кировоградской.
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