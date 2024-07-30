Силы ПВО уничтожили 7 разведывательных дронов РФ во время атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 7 разведывательных дронов РФ во время атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО уничтожили 7 разведывательных дронов РФ во время атаки на Украину
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29 июля украинские защитники уничтожили семь разведывательных беспилотников армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские защитники сбили 7 разведывательных дронов армии РФ, в том числе беспилотники ZALA, Орлан-10 и Supercam.
  • Беспилотные летательные аппараты используются РФ для сбора разведывательных данных и наблюдения за украинскими военными силами.
  • Атака РФ на Украину 29 июля включала запуск управляемых авиационных ракет и беспилотников из оккупированных территорий.
  • Воздушные силы ВСУ успешно отбили воздушное нападение противника, сбив управляемую ракету и девять БПЛА “шахедов”.
  • Сбитые разведывательные дроны позволяли врагу получать информацию о расположении украинских вооруженных сил и их действиях на поле боя.

Воздушные силы раскрыли детали сбитых враждебных целей

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, среди уничтоженных БПЛА, по состоянию на 30 июля:

  • 3 беспилотника ZALA;

  • 1 БпЛА "Орлан-10";

  • 1 БпЛА Supercam.

Утром 30 июля ПВО также уничтожило еще один БПЛА ZALA и "Орлан-10".

Напомним, РФ использует разведывательные беспилотные летательные аппараты в войне против Украины для разведки и наблюдения. БПЛА, такие как ZALA, Орлан-10 и Supercam, используются для сбора разведывательных данных на поле боя. Они позволяют врагу получать информацию о расположении украинских военных сил, их перемещениях и объектах инфраструктуры.

Что известно об атаке РФ на Украину 29 июля

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, противник запускал КАР Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной части Донецкой области.

Все десять "Шахедов" захватчики запустили для ударов по Украине из мыса Чауда (оккупированный Крым).

Генерал рассказал, что к отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ. Вражеские цели сбивались над территориями трех областей, а именно:

  • Днепропетровской,

  • Херсонской,

  • и Кировоградской.

В результате противовоздушного боя сбиты управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и девять БпЛА "Shahed-131/136" , — сообщил Олещук.

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Силы ПВО сбили 7 "шахедов" и авиаракету во время атаки РФ на Украину
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Силы ПВО сбили 7 "шахедов" и авиаракету во время атаки РФ на Украину
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