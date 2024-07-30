Силы ПВО уничтожили 7 разведывательных дронов РФ во время атаки на Украину

Воздушные силы раскрыли детали сбитых враждебных целей

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, среди уничтоженных БПЛА, по состоянию на 30 июля:

3 беспилотника ZALA;

1 БпЛА "Орлан-10";

1 БпЛА Supercam.

Утром 30 июля ПВО также уничтожило еще один БПЛА ZALA и "Орлан-10".

Напомним, РФ использует разведывательные беспилотные летательные аппараты в войне против Украины для разведки и наблюдения. БПЛА, такие как ZALA, Орлан-10 и Supercam, используются для сбора разведывательных данных на поле боя. Они позволяют врагу получать информацию о расположении украинских военных сил, их перемещениях и объектах инфраструктуры.

Что известно об атаке РФ на Украину 29 июля

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, противник запускал КАР Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной части Донецкой области.

Все десять "Шахедов" захватчики запустили для ударов по Украине из мыса Чауда (оккупированный Крым).

Генерал рассказал, что к отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ. Вражеские цели сбивались над территориями трех областей, а именно:

Днепропетровской,

Херсонской,

и Кировоградской.