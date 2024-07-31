Силы ПВО сбили все 89 дронов и ракету во время массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 31 июля российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89 ударными БПЛА типа "Shahed". Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.
Главные тезисы
- Украинская противовоздушная оборона эффективно справилась с натиском вражеских беспилотников, используя мобильные огневые группы и различные авиационные подразделения.
- Российская армия направила на атаку Киева множество десятков дронов, совершив седьмую атаку за июль, столица стала атакованной волнами беспилотников.
- Силами и средствами ПВО было уничтожено более трех десятков вражеских дронов, проникающих в воздушное пространство столицы Украины.
- Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 7 часов, отмечая один из самых длительных периодов тревоги за время войны.
Воздушные силы раскрыли детали одной из самых массированных атак РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 с оккупированной Херсонщины и 89 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск.
Основное направление удара была Киевщина.
Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку: из всех 89 дронов Shahed-131/136, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных сил, были сбиты все 89.
Также была сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.
К обороне привлекались мобильные огневые группы всех сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил, армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных Сил.
РФ совершила самую массированную атаку дронами на Киев за 2024 год
Как отмечается, РФ направила в столицу многие десятки беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле.
По количеству примененных БПЛА, она стала для столицы самой массированной за 2024 год.
Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве столицы и на происках было уничтожено более трех десятков беспилотников. Тип БПЛА и точное количество будут обнародованы в отчете Воздушных сил ВСУ.
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