Атака дронов РФ в Украине. В Киевской области повреждены дома, пылал пожар
Категория
Украина
Дата публикации

Атака дронов РФ в Украине. В Киевской области повреждены дома, пылал пожар

МВД Украины
Атака дронов РФ в Украине. В Киевской области повреждены дома, пылал пожар
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В Киевской области из-за массированной атаки дронов РФ зафиксировано повреждение 13 частных домов в четырех районах. Также в результате атаки вспыхнул пожар.

Главные тезисы

 

  • Обломки вражеского беспилотника привели к разрушению и пожару частного жилого дома в Броварском районе.
  • Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку, сбив все 89 дронов Shahed-131/136 и управляемую авиационную ракету Х-59.
  • Это была самая массированная атака дронами на Киев за 2024 год, седьмая по счету только в июле.

Что известно о последствиях атаки РФ на Киевщину

Как отмечается, в результате падения обломков вражеского беспилотника в Броварском районе произошло разрушение с последующим горением частного жилого дома.

Спасатели отметили, что пожар был ликвидирован в 4:14 на площади в 60 квадратных метров.

Погибших и травмированных нет. К ликвидации пожара привлекались 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко позже сообщил, что по состоянию на 9.30 уже есть информация о повреждении 13 частных домов в четырех районах Киевщины.

Обломками повреждены фасады, кровли крыш, выбиты окна. В одном из этих домов спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки. Падения большинства обломков БПЛА фиксируются вне населенных пунктов. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших у населения нет.

РФ совершила самую массированную атаку дронами на Киев за 2024 год

31 июля РФ направила в столицу многие десятки беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле.

По количеству примененных БПЛА, она стала для столицы самой массированной за 2024 год.

Как сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 с оккупированной Херсонщины и 89 ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск.

Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку: из всех 89 дронов Shahed-131/136, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных сил, были сбиты все 89.

Также была сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.

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