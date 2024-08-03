За інформацією Генштабу, вніч на 3 серпня українські військові завдали ударів по аеродрому Морозовськ злочинної армії РФ у Ростовській області.

Що відомо про наслідки удару ЗСУ по аеродрому Морозовськ

Зазначається, що внаслідок удару відбулось влучання у ворожі склади боєприпасів, де серед іншого зберігався авіаційний боєкомплект, зокрема, керовані авіабомби.

Уточнюється інформація щодо влучання по засобах ППО злочинної армії РФ та ураження бойових літаків російських окупантів.

Підкреслюється, що удари проводились спільними зусиллями СБУ та ГУР, а також Міноборони і Збройних сил.

Окрім цього у Генштабі додають, що українські військові атакували російські нафтобази та склади зберігання паливно-мастильних матеріалів в Белгородській, Курській та Ростовській областях.

Відбулось влучання у щонайменше 2 резервуари з нафтою та паливом окупаційної армії РФ.

Що кажуть росіяни стосовно атаки по аеродрому Морозовськ та інших об’єктах

Губернатор Ростовської області повідомив, що минулої ночі регіон атакували 55 нібито українських БпЛА. За його словами, внаслідок атаки жертв і постраждалих немає. У місцях падіння безпілотників ліквідацією наслідків займаються служби екстреного реагування.

Телеграм-канали посилаючись на заяви місцевих жителів уточнюють, що в Кам'янському районі Ростовської області дрони атакували ФГКУ комбінат "Атлас".

У ніч на 3 серпня у Бєлгородській області дрони атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу.

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, атаку за допомогою безпілотників здійснили Збройні сили України.

Він уточнив, що внаслідок вибуху на нафтобазі сталося загоряння одного із резервуарів.

Проте пожежники ліквідували спалах. Постраждалих внаслідок атаки немає.