Удар ЗСУ по аеродрому РФ Морозовськ. З'явилися супутникові знімки наслідків
Категорія
Події
Дата публікації

Удар ЗСУ по аеродрому РФ Морозовськ. З'явилися супутникові знімки наслідків

Аеродром
Джерело:  DeepState

Сили оборони України вночі 3 серпня завдали удару по аеродрому Морозовськ, а також атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів у трьох регіонах РФ.

Головні тези:

  • Сили оборони України завдали удару по аеродрому Морозовськ.
  • Аналітики оприлюднили супутникові знімки, де видно повне знищення складів авіаційного озброєння на аеродромі.
  • Генштаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому Морозовськ, де зберігалися керовані авіаційні бомби.
  • Завдання було виконано силами та засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони.

“Бавовна” на аеродромі Морозовськ: з'явилися супутникові знімки

Аналітики Deep State опублікували перші фото наслідків ураження аеродрому.

На знімках видно повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому.

Слід зазначити, що московити прибрали усі літаки зі стоянки неподалік складів, однак ступінь їх пошкоджень невідомий.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому Морозовськ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ, а саме по складах з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.

Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється. Завдання було виконано силами та засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України.

Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Білгородській, Курській та Ростовській областях. Унаслідок цього сталося загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

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