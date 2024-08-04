ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 17 ББМ та 59 артсистем

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 34 бої неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 27 атак, сім — ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Желанного.За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 179 окупантів, 66 з них — безповоротно. Також знищено одну САУ, сім БПЛА різних типів та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, п’ять гаубиць Д-30, чотири САУ та шість одиниць автотранспорту.