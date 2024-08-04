ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 17 ББМ та 59 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 17 ББМ та 59 артсистем

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 17 ББМ та 59 артсистем
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 582 910 військових.

Головні тези:

  • За добу Українська армія знищила понад 1100 солдатів РФ та велику кількість техніки, включаючи танки, артсистеми та літаки.
  • На фронті найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку, де зафіксовано 34 бої в районах населених пунктів.
  • Генштаб повідомляє, що українські захисники успішно відбивають атаки противника та продовжують рішуче давати відсіч на різних напрямках.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1150 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8411 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин — 16255 (+17) од.;

  • артилерійських систем — 16276 (+59)од.;

  • РСЗВ — 1138 (+3) од.;

  • засоби ППО — 911 (+3) од.;

  • літаків — 363 од.;

  • вертольотів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13103 (+41) од.;

  • крилаті ракети — 2412 (+2) од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22006 (+80) од.;

  • спеціальна техніка — 2734 (+11) од.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

  • На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. Дванадцять атак — зупинено, дві — продовжуються.

  • На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. Дванадцять боєзіткнень — завершено, ще чотири — тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 34 бої неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 27 атак, сім — ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Желанного.За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 179 окупантів, 66 з них — безповоротно. Також знищено одну САУ, сім БПЛА різних типів та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, п’ять гаубиць Д-30, чотири САУ та шість одиниць автотранспорту.

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