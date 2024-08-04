ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 17 ББМ та 59 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 582 910 військових.
Головні тези:
- За добу Українська армія знищила понад 1100 солдатів РФ та велику кількість техніки, включаючи танки, артсистеми та літаки.
- На фронті найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку, де зафіксовано 34 бої в районах населених пунктів.
- Генштаб повідомляє, що українські захисники успішно відбивають атаки противника та продовжують рішуче давати відсіч на різних напрямках.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1150 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8411 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 16255 (+17) од.;
артилерійських систем — 16276 (+59)од.;
РСЗВ — 1138 (+3) од.;
засоби ППО — 911 (+3) од.;
літаків — 363 од.;
вертольотів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13103 (+41) од.;
крилаті ракети — 2412 (+2) од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22006 (+80) од.;
спеціальна техніка — 2734 (+11) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.
На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. Дванадцять атак — зупинено, дві — продовжуються.
На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. Дванадцять боєзіткнень — завершено, ще чотири — тривають.
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