ЗСУ відбили 27 атак армії РФ на Торецькому та Покровському напрямках протягом доби

Оперативна інформація станом на 16.00 03.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ. Загалом від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 27 атак армії РФ на Торецькому та Покровському напрямках за одну добу.
- Відбулося 76 бойових зіткнень з початку доби 3 серпня, підтверджена активність російських військ на різних напрямках.
- Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно становлять понад півмільйона осіб та значну кількість військової техніки.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Від цинічних обстрілів з території РФ далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Карповичі, Дружба, Уралове та Михальчина Слобода. До того ж росіяни завдали два авіаційні удари п’ятьма КАБами по Локні та Миропіллю.
Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку ворог 11 разів проводив наступальні дії неподалік Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Вісім атак - зупинено, три - продовжуються.
На Лиманському напрямку загарбницька армія п’ять разів атакувала позиції наших захисників біля Макіївки, Невського та Тернів. Чотири бої завершено, один - триває.
Також окупанти бомбардували двома КАБами територію Серебрянського лісу та вдарили 15 НАРами у район Макіївки.
На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступав поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Івано-Дар’ївки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.
На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три - продовжуються.
На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 14 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Одинадцять боїв завершено, ще три - тривають.
Крім того, загарбники завдали п’ять авіаударів по Торецьку.
На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Межове, Карлівка та Калинове. Сили оборони стримують натиск військ рф та відбили 16 атак, чотири боєзіткнення - продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.
Також ворог завдав п’ять авіаударів у районі Гродівки.
На Курахівському напрямку загарбники чотири рази атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки та Парасковіївки. Два бої досі тривають.
На Времівському напрямку противник тричі штурмував оборонні рубежі українців поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного. Дві атаки зупинено, одна - продовжується.
На Оріхівському напрямку ворог не мав успіху атакуючи наші позиції неподалік Роботиного.
Втрати армії РФ станом на 3 серпня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 581760 (+1170) осіб,
танків — 8406 (+4) од,
бойових броньованих машин — 16238 (+27) од,
артилерійських систем — 16217 (+56) од,
РСЗВ — 1135 (+1) од,
засобів ППО — 908 (+1) од,
літаків — 363 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13057 (+52),
крилатих ракет — 2410 (+3),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 21926 (+54) од,
спеціальної техніки — 2723 (+4)
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