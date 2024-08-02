ЗСУ відбили 25 штурмів армії РФ на Покровському напрямку протягом доби

Станом на 16.00 2 серпня кількість бойових зіткнень Сил оборони України та російської армії зросла до 72. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Силами оборони України були відбито 25 штурмів армії РФ на Покровському напрямку за одну добу.
- На різних напрямках фронту 2 серпня відбулись 72 бойові зіткнення.
- Загальні бойові втрати російських військ з 24.02.2022 по 02.08.2024 року орієнтовно склали більше 580 тис осіб та значну кількість техніки.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 02.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Під ворожими обстрілами опинилось прикордоння Чернігівщини та Сумщини, агресор завдав ударів по районах населених пунктів Біла Береза, Прогрес, Середина-Буда, Старі Вирки, Катеринівка, Ободи, Блешня.
Загалом від початку доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Українські воїни успішно відбили чотири атаки поблизу Глибокого, Тихого та Вовчанська. Триває бій.
На Куп’янському напрямку російські війська два рази намагалися штурмувати наші позиції поблизу Стельмахівки. Ворожі атаки українські оборонці відбили.
На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже сім боєзіткнень.
На Краматорському напрямку російські війська п’ять разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири штурмові дії поблизу Кліщіївки та Іванівського українські воїни відбили. Ще одна атака триває біля Часового Яру.
На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації десять разів атакував позиції наших військ. На даний час триває чотири боєзіткнення поблизу Торецька, Залізного та Нью-Йорка. За сьогоднішній день противник скинув на Торецьк 12 КАБів.
Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Желанного, Сергіївки, Новоселівки Першої та Яснобродівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 25 спроб штурмувати українські позиції.
На Курахівському напрямку від початку доби загарбники три рази атакували наші підрозділи. Намагались просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка.
На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника в бік Великої Новосілки. Ворожа авіація завдала удару по Вугледару КАБами, а також некерованими авіаційними ракетами по районах Макарівки, Урожайного та Старомайорського.
Чотири невдалих спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня на Придніпровському напрямку.
Втрати армії РФ станом на 2 серпня 2024 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 580 590 (+1 100) осіб,
танків — 8 402 (+3) од,
бойових броньованих машин — 16 211 (+8) од,
артилерійських систем — 16 161 (+42) од,
РСЗВ — 1 134 (+2) од,
засобів ППО — 907 (+0) од,
літаків — 363 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 005 (+37) од,
крилатих ракет — 2407 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 21 872 (+56) од,
спеціальної техніки — 2 719 (+6) од.
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