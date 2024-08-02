ЗСУ ліквідували понад 580 тисяч російських загарбників
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 580 тисяч російських загарбників

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом минулої доби Збройним силам України вдалося знищити 1 100 солдатів РФ, 42 артилерійські системи та 8 ББМ ворога. Загальні втрати особового складу російської армії сягнули уже 580 590 осіб.

Головні тези:

  • Ситуація на фронті залишається напруженою, з бойовими діями та обстрілами на різних напрямках, включаючи Харківський, Лиманський, Сіверський, Краматорський і інші.
  • Авіація та ракетні війська і артилерія ЗСУ завдали ударів по чотирьох пунктах управління армії РФ.
  • Найбільше бойових зіткнень наразі відбувається на Покровському напрямку.

Втрати армії РФ станом на 2 серпня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 580 590 (+1 100) осіб,

  • танків — 8 402 (+3) од,

  • бойових броньованих машин — 16 211 (+8) од,

  • артилерійських систем — 16 161 (+42) од,

  • РСЗВ — 1 134 (+2) од,

  • засобів ППО — 907 (+0) од,

  • літаків — 363 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 005 (+37) од,

  • крилатих ракет — 2407 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 872 (+56) од,

  • спеціальної техніки — 2 719 (+6) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті 1-2 серпня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на фронті протягом минулої доби було зафіксовано 127 бойових зіткнень.

Варто звернути увагу на те, що третина з них — на Покровському напрямку.

1 серпня армія РФ завдала по позиціях українських воїнів та мирних населених пунктах 5 ракетних (шість ракет), 63 авіаційних удари (зокрема задіяла 61 КАБ) та 1187 ударів дронами-камікадзе.

Окрім того, ворог здійснив 4873 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, 112 з них — із РСЗВ.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох пунктах управління, засобу ППО, радіолокаційній станції та двох районах зосередження особового складу ворога, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація на різних напрямках фронту:

  • На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень;

  • На Лиманському напрямку українські війська відбили шість атак окупантів неподалік Макіївки та Торського;

  • На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 11 штурмових дій;

  • На Краматорському напрямку воїни ЗСУ зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону;

  • На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 24 атаки;

  • На Покровському напрямку українські захисники відбили 53 штурмові та наступальні дії;

  • На Курахівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону ЗСУ;

  • На Времівському напрямку агресор здійснив два штурми;

  • На Оріхівському напрямку теж відбулось дві ворожі атаки, в бік Малої Токмачки;

  • На Придніпровському напрямку захисники жорстко зірвали спробу окупантів просуватись на лівобережжі річки Дніпро.

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