ЗСУ ліквідували понад 580 тисяч російських загарбників

Втрати армії РФ станом на 2 серпня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 580 590 (+1 100) осіб,

танків — 8 402 (+3) од,

бойових броньованих машин — 16 211 (+8) од,

артилерійських систем — 16 161 (+42) од,

РСЗВ — 1 134 (+2) од,

засобів ППО — 907 (+0) од,

літаків — 363 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 005 (+37) од,

крилатих ракет — 2407 (+0) од,

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 872 (+56) од,

спеціальної техніки — 2 719 (+6) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті 1-2 серпня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на фронті протягом минулої доби було зафіксовано 127 бойових зіткнень.

Варто звернути увагу на те, що третина з них — на Покровському напрямку.

1 серпня армія РФ завдала по позиціях українських воїнів та мирних населених пунктах 5 ракетних (шість ракет), 63 авіаційних удари (зокрема задіяла 61 КАБ) та 1187 ударів дронами-камікадзе.

Окрім того, ворог здійснив 4873 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, 112 з них — із РСЗВ.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох пунктах управління, засобу ППО, радіолокаційній станції та двох районах зосередження особового складу ворога, — повідомляє Генштаб ЗСУ. Поширити

Ситуація на різних напрямках фронту: