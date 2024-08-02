ЗСУ ліквідували понад 580 тисяч російських загарбників

Протягом минулої доби Збройним силам України вдалося знищити 1 100 солдатів РФ, 42 артилерійські системи та 8 ББМ ворога. Загальні втрати особового складу російської армії сягнули уже 580 590 осіб.
Головні тези:
- Ситуація на фронті залишається напруженою, з бойовими діями та обстрілами на різних напрямках, включаючи Харківський, Лиманський, Сіверський, Краматорський і інші.
- Авіація та ракетні війська і артилерія ЗСУ завдали ударів по чотирьох пунктах управління армії РФ.
- Найбільше бойових зіткнень наразі відбувається на Покровському напрямку.
Втрати армії РФ станом на 2 серпня 2024 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 580 590 (+1 100) осіб,
танків — 8 402 (+3) од,
бойових броньованих машин — 16 211 (+8) од,
артилерійських систем — 16 161 (+42) од,
РСЗВ — 1 134 (+2) од,
засобів ППО — 907 (+0) од,
літаків — 363 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 005 (+37) од,
крилатих ракет — 2407 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 21 872 (+56) од,
спеціальної техніки — 2 719 (+6) од.
Що відомо про ситуацію на фронті 1-2 серпня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на фронті протягом минулої доби було зафіксовано 127 бойових зіткнень.
Варто звернути увагу на те, що третина з них — на Покровському напрямку.
1 серпня армія РФ завдала по позиціях українських воїнів та мирних населених пунктах 5 ракетних (шість ракет), 63 авіаційних удари (зокрема задіяла 61 КАБ) та 1187 ударів дронами-камікадзе.
Окрім того, ворог здійснив 4873 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, 112 з них — із РСЗВ.
Ситуація на різних напрямках фронту:
На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень;
На Лиманському напрямку українські війська відбили шість атак окупантів неподалік Макіївки та Торського;
На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 11 штурмових дій;
На Краматорському напрямку воїни ЗСУ зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону;
На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 24 атаки;
На Покровському напрямку українські захисники відбили 53 штурмові та наступальні дії;
На Курахівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону ЗСУ;
На Времівському напрямку агресор здійснив два штурми;
На Оріхівському напрямку теж відбулось дві ворожі атаки, в бік Малої Токмачки;
На Придніпровському напрямку захисники жорстко зірвали спробу окупантів просуватись на лівобережжі річки Дніпро.
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