У ЗСУ оцінили ситуацію на Харківському напрямку фронту

Станом на 1 серпня у операційній зоні ОТУ «Харків» обстановка залишається складною, напруженою та має ознаки загострення.

На півночі Харківщини обстановка на полі бою має ознаки загострення

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев.

Зокрема Саранцев поінформував, що у Вовчанську противник проводить внутрішню ротацію штурмових груп, готує до штурмових дій особовий склад 4-ї добровольчої штурмової бригади. У місті тривають вуличні бої. Ворог намагається атакувати в лоб у центрі, а також просуватися флангами.

У районі села Тихе Вовчанської громади відмічено заведення на передові позиції штурмових груп 1-ї штурмової роти 83-ї окремої десантно-штурмової бригади супротивника.

У районі села Стариця Вовчанської громади ворог переміщує особовий склад із метою поповнення поточного некомплекту. Зокрема розпочав підготовку до переміщення з тимчасово окупованої території Луганщини підрозділів 22-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу ЗС РФ. Поширити

У районі села Глибоке Харківського району супротивник провів евакуаційні заходи, зміцнює оборону, здійснює мінування на можливих напрямках просування Сил оборони, проводить розвідку маршрутів висування та готується до штурмових дій.

У районі села Сотницький Козачок Золочівської громади на території РФ ворог посилює пости бойової охорони, нарощує систему зв’язку та управління, збільшує застосування розвідувальних БпЛА.

Саранцев розповів, що противник проводить внутрішні ротації, нарощує військову присутність у прикордонних районах, намагається проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли Сил оборони як із захоплених рубежів, так і з території РФ, нарощує системи управління та зв’язку на окремих локаціях і на власній території.

Своєю чергою Сили оборони залучають додаткові підрозділи та забезпечують їх боєприпасами та дронами.

Армія РФ сконцентрувала свої сили у 5-ти районах Харківщини

Російські війська сконцентрували свої найбільші зусилля на Харківщині в районах Липців, Глибокого, Мороховця, Красного та Вовчанська.

Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Насамперед це ділянки в районі населених пунктів Липці, Глибоке, Мороховець, Красне, Вовчанськ. Там ворог сконцентрував найбільші свої зусилля, і найчастіше там здійснюються бойові дії. Поширити

Він наголосив, що ситуація у Вовчанську досить складна. Також українська армія завдає асиметричних відповідей на дії ворога.