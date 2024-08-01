У ЗСУ оцінили ситуацію на Харківському напрямку фронту

Станом на 1 серпня у операційній зоні ОТУ «Харків» обстановка залишається складною, напруженою та має ознаки загострення.
Головні тези:
- На Харківському напрямку фронту спостерігається загострення обстановки, зокрема у районах Вовчанська, Глибокого та інших населених пунктів.
- Українська армія відповідає на дії ворога асиметричними заходами, використовуючи високоточні технології та засоби дистанційної розвідки зі штучним інтелектом.
- Збройні сили РФ сконцентрували найбільші зусилля у районах Харківщини, де активно проводяться бойові дії.
На півночі Харківщини обстановка на полі бою має ознаки загострення
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев.
Зокрема Саранцев поінформував, що у Вовчанську противник проводить внутрішню ротацію штурмових груп, готує до штурмових дій особовий склад 4-ї добровольчої штурмової бригади. У місті тривають вуличні бої. Ворог намагається атакувати в лоб у центрі, а також просуватися флангами.
У районі села Тихе Вовчанської громади відмічено заведення на передові позиції штурмових груп 1-ї штурмової роти 83-ї окремої десантно-штурмової бригади супротивника.
У районі села Глибоке Харківського району супротивник провів евакуаційні заходи, зміцнює оборону, здійснює мінування на можливих напрямках просування Сил оборони, проводить розвідку маршрутів висування та готується до штурмових дій.
У районі села Сотницький Козачок Золочівської громади на території РФ ворог посилює пости бойової охорони, нарощує систему зв’язку та управління, збільшує застосування розвідувальних БпЛА.
Саранцев розповів, що противник проводить внутрішні ротації, нарощує військову присутність у прикордонних районах, намагається проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли Сил оборони як із захоплених рубежів, так і з території РФ, нарощує системи управління та зв’язку на окремих локаціях і на власній території.
Своєю чергою Сили оборони залучають додаткові підрозділи та забезпечують їх боєприпасами та дронами.
Армія РФ сконцентрувала свої сили у 5-ти районах Харківщини
Російські війська сконцентрували свої найбільші зусилля на Харківщині в районах Липців, Глибокого, Мороховця, Красного та Вовчанська.
Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він наголосив, що ситуація у Вовчанську досить складна. Також українська армія завдає асиметричних відповідей на дії ворога.
Це неочікувані, нестандартні дії наших військ щодо стримання противника і знищення його живої сили, техніки та озброєння. Якщо ворог використовує КАБи, то ми використовуємо високоточні технології із застосуванням штучного інтелекту, засоби дальньої розвідки, засоби РЕБ для того, щоб знищувати безпілотні літальні апарати противника. Засобами дистанційної розвідки завчасно помічаємо переміщення противника і, відповідно, знищуємо його живу силу.
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