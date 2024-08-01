У ВСУ оценили ситуацию на Харьковском направлении фронта

На 1 августа в операционной зоне ОТУ «Харьков» обстановка остается сложной, напряженной и имеет признаки обострения.

На севере Харьковщины обстановка на поле боя имеет признаки обострения

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" проинформировал представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.

В частности, Саранцев проинформировал, что в Волчанске противник проводит внутреннюю ротацию штурмовых групп, готовит к штурмовым действиям личный состав 4-й добровольческой штурмовой бригады. В городе продолжаются уличные бои. Враг пытается атаковать в лоб в центре, а также продвигаться по флангам.

В районе села Тихое Волчанской общины отмечен заведение на передовые позиции штурмовых групп 1-й штурмовой роты 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады противника.

В районе села Старица Волчанской общины враг перемещает личный состав для пополнения текущего некомплекта. В частности, начал подготовку к перемещению с временно оккупированной территории Луганской области подразделений 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса ВС РФ. Поделиться

В районе села Глубокое Харьковского района противник провел эвакуационные мероприятия, укрепляет оборону, осуществляет минирование на возможных направлениях продвижения сил обороны, проводит разведку маршрутов выдвижения и готовится к штурмовым действиям.

В районе села Сотницкий Казачок Золочевского общества на территории РФ враг усиливает посты боевой охраны, наращивает систему связи и управления, увеличивает применение разведывательных БПЛА.

Саранцев рассказал, что противник проводит внутренние ротации, наращивает военное присутствие в приграничных районах, пытается проводить диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы сил обороны как с захваченных рубежей, так и с территории РФ, наращивает системы управления и связи на отдельных локациях и на отдельных локациях. собственной территории.

В свою очередь Силы обороны привлекают дополнительные подразделения и обеспечивают их боеприпасами и дронами.

Армия РФ сконцентрировала свои силы в 5 районах Харьковщины

Российские войска сконцентрировали свои самые большие усилия на Харьковщине в районах Липцев, Глубокого, Мороховца, Красного и Волчанского.

Об этом сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона "Единые новости".

В первую очередь это участки в районе населенных пунктов Липцы, Глубокое, Мороховец, Красное, Волчанск. Там враг сконцентрировал самые большие усилия, и зачастую там совершаются боевые действия. Поделиться

Он подчеркнул, что ситуация в Волчанске достаточно сложная. Также украинская армия наносит асимметричные ответы на действия врага.