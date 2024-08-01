У ВСУ оценили ситуацию на Харьковском направлении фронта

На 1 августа в операционной зоне ОТУ «Харьков» обстановка остается сложной, напряженной и имеет признаки обострения.
Главные тезисы
- Ситуация на Харьковском направлении фронта оценивается как сложная и напряженная, с признаками обострения в районах Волчанска, Глубокого и других населенных пунктов.
- Украинская армия применяет асимметричные меры в ответ на действия врага, используя современные технологии, высокоточные средства дистанционной разведки и искусственный интеллект.
- Российские войска сконцентрировали свои усилия на Харьковщине, активно применяя военные действия в районах Липцев, Глубокого, Мороховца, Красного и Волчанска.
На севере Харьковщины обстановка на поле боя имеет признаки обострения
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" проинформировал представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев.
В частности, Саранцев проинформировал, что в Волчанске противник проводит внутреннюю ротацию штурмовых групп, готовит к штурмовым действиям личный состав 4-й добровольческой штурмовой бригады. В городе продолжаются уличные бои. Враг пытается атаковать в лоб в центре, а также продвигаться по флангам.
В районе села Тихое Волчанской общины отмечен заведение на передовые позиции штурмовых групп 1-й штурмовой роты 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады противника.
В районе села Глубокое Харьковского района противник провел эвакуационные мероприятия, укрепляет оборону, осуществляет минирование на возможных направлениях продвижения сил обороны, проводит разведку маршрутов выдвижения и готовится к штурмовым действиям.
В районе села Сотницкий Казачок Золочевского общества на территории РФ враг усиливает посты боевой охраны, наращивает систему связи и управления, увеличивает применение разведывательных БПЛА.
Саранцев рассказал, что противник проводит внутренние ротации, наращивает военное присутствие в приграничных районах, пытается проводить диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы сил обороны как с захваченных рубежей, так и с территории РФ, наращивает системы управления и связи на отдельных локациях и на отдельных локациях. собственной территории.
В свою очередь Силы обороны привлекают дополнительные подразделения и обеспечивают их боеприпасами и дронами.
Армия РФ сконцентрировала свои силы в 5 районах Харьковщины
Российские войска сконцентрировали свои самые большие усилия на Харьковщине в районах Липцев, Глубокого, Мороховца, Красного и Волчанского.
Об этом сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона "Единые новости".
Он подчеркнул, что ситуация в Волчанске достаточно сложная. Также украинская армия наносит асимметричные ответы на действия врага.
Это неожиданные, нестандартные действия наших войск по сдерживанию противника и уничтожению его живой силы, техники и вооружения. Если враг использует КАБ, то мы используем высокоточные технологии с применением искусственного интеллекта, средства дальней разведки, средства РЭБ для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты противника. Средствами дистанционной разведки заранее подмечаем перемещение противника и, соответственно, уничтожаем его живую силу.
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