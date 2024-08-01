ВСУ отразили 55 атак армии РФ в районе Покровска в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 55 атак армии РФ в районе Покровска в Донецкой области

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
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По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные 156 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • ВСУ успешно отразили 55 атак армии РФ в районе Покровска Донецкой области.
  • Украинские военные вступили в бой с российскими оккупантами и зафиксировали 156 боестолкновений за прошедшие сутки.
  • На востоке и на юге Украины российские захватчики покушались на проведение атак, однако были отбиты ВСУ.
  • Ситуация на фронте в Запорожской области остается стабильной, активных атак со стороны противника не зафиксировано.
  • События на востоке Украины свидетельствуют о постоянной угрозе со стороны российской армии, требующей прочного оборонного реагирования со стороны ВСУ.

Что известно о ситуации на фронте

Отмечается, что в Харьковской области в течение суток российские кафиры 8 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Воздвиженки, Желанного, Сергеевки, Пантелеймоновки, Новоалександровки, Ивановки, Лысичного, Тимофеевки, Карловки, Калинового и Гродовки.

В направлении Купянска также были отражены 8 атак преступной армии РФ рядом со Степной Новоселовкой, Колесниковкой, Берестовым, Стельмаховкой и Андреевкой.

В направлении Лимана Донецкой области российские захватчики 14 раз пытались улучшить тактическое положение в районах Макеевки, Невского и Новосергеевки.

В направлении Северска украинскими военными отражены 4 вражеских атаки вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

В направлении Краматорска зафиксировано 10 боеприкосновений в районах Ивановского, Временного Яра, Богдановки и Андреевки.

В направлении Торецкая оккупационная армия предприняла 26 попыток безуспешных атак недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкая и Железного.

В направлении Курахового украинскими военными остановлены 13 атак российских окупантов возле Красногоровки, Желанного, Карловки, Георгиевки и Парасковеевки.

Российские оккупанты совершили 12 штурмов возле Великой Новоселки и Водяного.

Что известно о ситуации на юге Украины

На левобережье Днепра в Херсонской области российские кафиры 6 раз безуспешно атаковали позиции ВСУ.

В Запорожской области ситуация на фронте остается без изменений, неприятель активных атак не проводил.

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