ВСУ отразили 88 атак армии РФ в течение суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток 31 июля произошло 88 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Торецком направлении.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 31.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

От циничных обстрелов с территории РФ и дальше подвергаются приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня артиллерии и минометов пострадали районы населённых пунктов Миропольское, Сокич, Павловка и Екатериновка. К тому же россияне нанесли удар четырьмя неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Поповка.

В то же время под постоянной бомбардировкой авиации противника находится Харьковщина. С начала суток со стороны российских городов Белгород и Шебекино россияне нанесли пять авиаударов с использованием семи КАБов. Целили в районы населенных пунктов Слобожанское, Липцы, Вильча, Горяное и Большой Бурлук.

Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили семь атак вблизи Тихого и Волчанска, где в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции наших войск в сторону Степной Новоселовки, Колесниковки и Берестового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз возле Макеевки, Новосергеевки и Невского. Наши защитники отразили шесть вражеских атак, одна — продолжается. Также оккупанты бомбардировали тремя КАБами Лиман и девятью НАРами ударили в район Макеевки.

На Северском направлении в течение дня враг два раза атаковал вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, где до сих пор продолжается бой.

На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий недалеко от Временного Яра, Ивановского и Андреевки. Силы обороны отразили половину атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 16 — наступали возле Железного, Нью-Йорка, Торецкого и Северного. Тринадцать боев завершено, еще три — продолжаются.

Кроме того, захватчики нанесли три авиаудара по Щербиновке и Торецку.

На Покровском направлении в россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанне, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисическое, Тимофеевка, Карловка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отразили 19 атак, 17 боестолкновений продолжаются. Утраты противника в этом направлении уточняются.

Также враг нанес 20 авиаударов по районам Желанного, Ивановки, Николаевки, Гродовки, Воздвиженки и Пантелеймоновки.

На Кураховском направлении захватчики пять раз атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки, Желанного и Парасковеевки. Три боя — завершено, два — продолжаются.

На Времивском направлении противник штурмовал оборонительные рубежи украинцев вблизи Великой Новоселки. В четырех боестолкновениях потерпел поражение.

На Приднепровском направлении россияне также не имели успеха, дважды атакуя наши позиции на левобережье Днепра.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1060 российских захватчиков, а по технике уничтожено: