ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 30 артсистем и 20 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 30 артсистем и 20 ББМ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 30 артсистем и 20 ББМ
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 578120 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные нанесли значительные потери российской армии с начала вторжения, уничтожив более тысячи солдат и большое количество техники.
  • Генштаб сообщил о 144 боевых столкновениях, в ходе которых украинские войска успешно отражали нападения врага.
  • На различных направлениях фронта Силы обороны показали высокое боевое мастерство, удерживая контроль на своих позициях.
  • По данным Генштаба, за сутки уничтожено более тысячи российских захватчиков и значительное количество техники, включая танки, бронемашины и самолеты.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1060 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8390 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 161 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 16 086 (+30) ед;

  • РСЗО — 1131 (+1) ед;

  • средства ПВО — 907 (+1) ед;

  • самолетов — 363 ед.;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 853 (+21) ед;

  • крылатых ракет — 2407 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21739 (+52) ед;

  • специальной техники — 2697 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

  • На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Временного Яра Донецкой области.

  • Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населённых пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

  • На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Парасковеевка, где враг 16 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 48 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Желанне, Яснобродовка, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка и Калиново, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Солдаты РФ могут попасть в ловушку на фронте. В ВСУ раскрыли детали
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отбили у армии РФ желание проводить наступление в Запорожской области
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Существенное усиление ВСУ произойдет уже в ближайшие недели. Что изменится
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?