ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 30 артсистем и 20 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 578120 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные нанесли значительные потери российской армии с начала вторжения, уничтожив более тысячи солдат и большое количество техники.
- Генштаб сообщил о 144 боевых столкновениях, в ходе которых украинские войска успешно отражали нападения врага.
- На различных направлениях фронта Силы обороны показали высокое боевое мастерство, удерживая контроль на своих позициях.
- По данным Генштаба, за сутки уничтожено более тысячи российских захватчиков и значительное количество техники, включая танки, бронемашины и самолеты.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1060 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8390 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 16 161 (+20) ед;
артиллерийских систем — 16 086 (+30) ед;
РСЗО — 1131 (+1) ед;
средства ПВО — 907 (+1) ед;
самолетов — 363 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 853 (+21) ед;
крылатых ракет — 2407 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 21739 (+52) ед;
специальной техники — 2697 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.
На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Временного Яра Донецкой области.
Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населённых пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Парасковеевка, где враг 16 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.
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