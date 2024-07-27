Солдаты РФ могут попасть в ловушку на фронте. В ВСУ раскрыли детали

Российские войска не оставляют попыток продвинуться в направлении поселка Нью-Йорк, который находится в Донецкой области, однако украинские защитники успешно отбивают атаки врага.
Главные тезисы
- Российские войска рискуют попасть в окружение на фронте в Донецкой области.
- ВСУ раскрыли детали боевых действий 26-27 июля и ударов украинских войск по врагу.
- За последние сутки было зафиксировано 122 боевых столкновений, а российская армия вновь атаковала гражданское население Украины.
Что происходит на Донбассе
О ситуации на этом участке фронта рассказал командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Вооруженных сил Украины Станислав Краснов.
Он сообщил журналистам, что в районе Нью-Йорка и города Торецка продвижение российских захватчиков удалось успешно остановить.
Когда именно это может произойти — Станислав Краснов пока не уточнил.
Как уже упоминалось ранее, утром 27 июля на Торецком направлении армия РФ совершила 19 атак при поддержке авиации недалеко от Торецка, Нью-Йорка, Железного и Северного.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ситуация на фронте 26-27 июля — последние подробности
За прошедшие сутки было зафиксировано 122 боевых столкновения между бойцами ВСУ и солдатами РФ.
26 июля российская армия нанесла по позициям подразделений ВСУ и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, в том числе сбросила 117 КАБов.
Кроме того, указано, что враг совершил 4636 обстрелов, из них 71 из реактивных систем залпового огня.
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