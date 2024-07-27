Солдаты РФ могут попасть в ловушку на фронте. В ВСУ раскрыли детали

Российские войска не оставляют попыток продвинуться в направлении поселка Нью-Йорк, который находится в Донецкой области, однако украинские защитники успешно отбивают атаки врага.

Что происходит на Донбассе

О ситуации на этом участке фронта рассказал командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Вооруженных сил Украины Станислав Краснов.

Он сообщил журналистам, что в районе Нью-Йорка и города Торецка продвижение российских захватчиков удалось успешно остановить.

Не думаю я, что им дальше удастся продвинуться, тем более они сами очень сильно рискуют, так глубоко вклиниваясь в нашу оборону по направлению Нью-Йорка. Они сами легко могут попасть в окружение там, — подчеркнул командир. Поделиться

Когда именно это может произойти — Станислав Краснов пока не уточнил.

Как уже упоминалось ранее, утром 27 июля на Торецком направлении армия РФ совершила 19 атак при поддержке авиации недалеко от Торецка, Нью-Йорка, Железного и Северного.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ситуация на фронте 26-27 июля — последние подробности

За прошедшие сутки было зафиксировано 122 боевых столкновения между бойцами ВСУ и солдатами РФ.

26 июля российская армия нанесла по позициям подразделений ВСУ и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, в том числе сбросила 117 КАБов.

Кроме того, указано, что враг совершил 4636 обстрелов, из них 71 из реактивных систем залпового огня.