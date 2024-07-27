Федоров показал уникального робота для спасения бойцов ВСУ

Робот, который может транспортировать сразу нескольких раненых воинов с поля боя, уже запущен в серийное производство. Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Главные тезисы
- Робот Ratel Н может перевозить 400+ кг живой нагрузки.
- Его конструкция позволяет двигаться по сложному рельефу, работать тихо и эффективно в условиях низкой видимости.
- Ratel Н может быть оснащен различными установками, такими как РЭБ, наблюдательные пункты, боевые модули.
На украинском фронте появится уникальный робот-спаситель
По словам министра, робот Ratel Н является результатом работы оборонного кластера Brave1.
Он будет заниматься эвакуацией раненых украинских защитников с поля боя.
Более того, указано, что уникальный украинский робот может перевозить 400+ кг живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу нескольких человек.
Что также важно понимать, его могут использовать для выполнения различных задач.
К примеру, на Ratel Н можно установить:
РЕБ,
мобильный пункт наблюдения,
боевой модуль,
разминировочную установку.
По словам Федорова, также комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на очень большой дистанции.
Почему работы не могут заменить бойцов на фронте
Таким мнением поделился ветеран ВСУ Дмитрий “Ивич” Вербич в интервью Online.UA.
По его убеждению, турели и роботизированные системы — все это только начинается.
Никто в армии не может отрицать тот факт, что человек все же более эффективная единица на поле боя.
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