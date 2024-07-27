Федоров показал уникального робота для спасения бойцов ВСУ

Робот, который может транспортировать сразу нескольких раненых воинов с поля боя, уже запущен в серийное производство. Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На украинском фронте появится уникальный робот-спаситель

По словам министра, робот Ratel Н является результатом работы оборонного кластера Brave1.

Он будет заниматься эвакуацией раненых украинских защитников с поля боя.

Более того, указано, что уникальный украинский робот может перевозить 400+ кг живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу нескольких человек.

Благодаря конструкции способен двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага. А также оснащен ночными камерами, чтобы эффективно выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью, — рассказывает Михаил Федоров. Поделиться

Что также важно понимать, его могут использовать для выполнения различных задач.

К примеру, на Ratel Н можно установить:

РЕБ,

мобильный пункт наблюдения,

боевой модуль,

разминировочную установку.

По словам Федорова, также комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на очень большой дистанции.

Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство — военные используют его и дают положительный фидбек. Технологии — наш асимметричный ответ врагу. Чем больше их на фронте, тем меньше врагов. Михаил Федоров Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины

Робот Ratel Н (Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Почему работы не могут заменить бойцов на фронте

Таким мнением поделился ветеран ВСУ Дмитрий “Ивич” Вербич в интервью Online.UA.

По его убеждению, турели и роботизированные системы — все это только начинается.

Никто в армии не может отрицать тот факт, что человек все же более эффективная единица на поле боя.