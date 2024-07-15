Украина создает армию роботов для уничтожения российских окупантов — AP

Украинские разработчики используют инновации для создания армии роботов, которая может уничтожить российских окупантов и спасти раненых бойцов ВСУ, а также мирных жителей.
Главные тезисы
- Украинские разработчики создают инновационные армии роботов для борьбы с российскими оккупантами.
- Роботы могут уничтожать врагов и спасать жизни бойцов и мирных жителей.
- Экзоскелеты и беспилотники - лишь некоторые из передовых технологий, которые разрабатываются в Украине.
- Технологии будущего военного дела уже применяются на поле боя.
- Украина на шаг впереди в создании автономных устройств для обороны.
Что известно о разработках украинских роботов для войны с армией РФ
Как отмечается, около 250 стартапов в Украине создают "машины-убийцы" в секретных местах, которые в основном выглядят как сельские автомастерские.
Среди них работники стартапа предпринимателя Андрея Денисенко, которые могут за четыре дня собрать беспилотное наземное транспортное средство "Одиссей" в сарае.
Главной особенностью этого аппарата является его цена, а именно 35 тысяч долларов, что стоит около 10% стоимости импортной модели.
В издании рассказали, что в прошлом месяце один из беспилотников компании "Одиссей" ездил вокруг своей оси и поднимал пыль, когда мчался по кукурузному полю на севере Украины. 800-килограммовый прототип, который выглядит небольшим танком без башни с колесами на гусеницах, может проехать до 30 км на одном заряде аккумулятора.
Отмечается, что прототип обладает действием спасательно-вспомогательной платформы, однако может быть модифицирован для перевозки тяжелого пулемета с дистанционным управлением или минно-взрывных зарядов.
Компания Денисенко также работает над такими проектами как моторизованный экзоскелет, который увеличит силу солдата и даже поможет ему подняться по склону.
Войны и технологии. Почему Украина на шаг впереди всего мира
Согласно данным издания The New York Times, оружие будущего не просто создается в Украине, но уже используется непосредственно на поле боя.
На фоне того, что в ВСУ вливаются сумасшедшие деньги, а искусственный интеллект начал эпоху убийц, украинские инженеры получили невероятные возможности.
Новые технологии могут предпочесть Россию, которая также взялась за разработку автономных устройств-убийц.
В материале издания говорится о стаях самоуправляемых дронов, которые смогут самостоятельно координировать атаки, а пулеметы с компьютерным зрением смогут автоматически ликвидировать врагов.
Также в Украине создаются и более удивительные творения, такие как парящий беспилотный вертолет с пулеметами. Что важно понимать, они относительно дешевы (несколько тысяч долларов — ред.), а также легко доступны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-