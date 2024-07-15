Украина создает армию роботов для уничтожения российских окупантов — AP
Категория
Украина
Дата публикации

Украина создает армию роботов для уничтожения российских окупантов — AP

Украина создает армию роботов для уничтожения российских окупантов — AP
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Источник:  AP

Украинские разработчики используют инновации для создания армии роботов, которая может уничтожить российских окупантов и спасти раненых бойцов ВСУ, а также мирных жителей.

Главные тезисы

  • Украинские разработчики создают инновационные армии роботов для борьбы с российскими оккупантами.
  • Роботы могут уничтожать врагов и спасать жизни бойцов и мирных жителей.
  • Экзоскелеты и беспилотники - лишь некоторые из передовых технологий, которые разрабатываются в Украине.
  • Технологии будущего военного дела уже применяются на поле боя.
  • Украина на шаг впереди в создании автономных устройств для обороны.

Что известно о разработках украинских роботов для войны с армией РФ

Как отмечается, около 250 стартапов в Украине создают "машины-убийцы" в секретных местах, которые в основном выглядят как сельские автомастерские.

Среди них работники стартапа предпринимателя Андрея Денисенко, которые могут за четыре дня собрать беспилотное наземное транспортное средство "Одиссей" в сарае.

Андрей Денисенко возле прототипа наземного беспилотника "Одиссей" (Фото — apnews.com)

Главной особенностью этого аппарата является его цена, а именно 35 тысяч долларов, что стоит около 10% стоимости импортной модели.

Мы сражаемся с огромной страной, не имеющей никаких ограничений в ресурсах. Мы понимаем, что не можем тратить много человеческих жизней. Война — это математика, — подчеркнул Денисенко, который является главой оборонного стартапа UkrPrototype.

В издании рассказали, что в прошлом месяце один из беспилотников компании "Одиссей" ездил вокруг своей оси и поднимал пыль, когда мчался по кукурузному полю на севере Украины. 800-килограммовый прототип, который выглядит небольшим танком без башни с колесами на гусеницах, может проехать до 30 км на одном заряде аккумулятора.

Отмечается, что прототип обладает действием спасательно-вспомогательной платформы, однако может быть модифицирован для перевозки тяжелого пулемета с дистанционным управлением или минно-взрывных зарядов.

Фото — apnews.com

Компания Денисенко также работает над такими проектами как моторизованный экзоскелет, который увеличит силу солдата и даже поможет ему подняться по склону.

Войны и технологии. Почему Украина на шаг впереди всего мира

Согласно данным издания The New York Times, оружие будущего не просто создается в Украине, но уже используется непосредственно на поле боя.

На фоне того, что в ВСУ вливаются сумасшедшие деньги, а искусственный интеллект начал эпоху убийц, украинские инженеры получили невероятные возможности.

Новые технологии могут предпочесть Россию, которая также взялась за разработку автономных устройств-убийц.

В материале издания говорится о стаях самоуправляемых дронов, которые смогут самостоятельно координировать атаки, а пулеметы с компьютерным зрением смогут автоматически ликвидировать врагов.

Также в Украине создаются и более удивительные творения, такие как парящий беспилотный вертолет с пулеметами. Что важно понимать, они относительно дешевы (несколько тысяч долларов — ред.), а также легко доступны.

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