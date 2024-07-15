Україна створює армію роботів для знищення російських окупантів — AP

Українські розробники використовують інновації для створення армії роботів, яка може знищити російських окупантів та врятувати поранених бійців ЗСУ, а також мирних жителів.

Що відомо про розробки українських роботів для війни з армією РФ

Як зазначається, близько 250 стартапів в Україні створюють "машини-вбивці" у секретних місцях, які здебільшого мають вигляд сільських автомайстерень.

Серед них працівники стартапу підприємця Андрія Денисенка, які можуть за чотири дні зібрати безпілотний наземний транспортний засіб "Одіссей" у сараї.

Андрій Денисенко біля прототипу наземного безпілотника "Одіссей" (Фото — apnews.com)

Головною особливістю цього апарату є його ціна, а саме 35 тисяч доларів, що вартує близько 10% від вартості імпортної моделі.

Ми воюємо з величезною країною, яка не має жодних обмежень у ресурсах. Ми розуміємо, що не можемо витрачати багато людських життів. Війна — це математика, — наголосив Денисенко, який є очільником оборонного стартапу UkrPrototype. Поширити

У виданні розповіли, що минулого місяця один із безпілотників компанії "Одіссей" їздив навколо своєї осі та здіймав пил, коли мчав кукурудзяним полем на півночі України. 800-кілограмовий прототип, який має вигляд невеликого танку без башти з колесами на гусеницях, може проїхати до 30 км на одному заряді акумулятора.

Зазначається, що прототип має дію рятувально-допоміжною платформи, проте може бути модифікований для перевезення важкого кулемета з дистанційним керуванням або мінно-вибухових зарядів.

Фото — apnews.com

Компанія Денисенка також працює над такими проєктами, як моторизований екзоскелет, який збільшить силу солдата та навіть допоможе йому піднятися по схилу.

Війна та технології. Чому Україна на крок попереду всього світу

Згідно з даними видання The New York Times, зброя майбутнього не просто створюється в Україні, а й вже використовується безпосередньо на полі бою.

На тлі того, що в ЗСУ вливаються шалені гроші, а штучний інтелект розпочав епоху роботів-убивць, українські інженери отримали неймовірні можливості.

Нові технології можуть надати перевагу перед Росією, яка також взялася за розробку автономних пристроїв-вбивць.

У матеріалі видання йдеться про зграї самокерованих дронів, які самостійно зможуть координувати атаки, а кулемети з комп'ютерним зором зможуть автоматично ліквідовувати ворогів.

Також в Україні створюються і більш дивовижні творіння, такі як ширяючий безпілотний вертоліт із кулеметами. Що важливо розуміти, вони є відносно дешевими (кілька тисяч доларів — ред.), а також легко доступними.